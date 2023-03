Calcio. Prima: Calci e San Frediano a forza tre

Azione

Pisa 6 marzo 2023 – In Prima Categoria vincono Calci e San Frediano, pareggia il Migliarino Vecchiano, sconfitte San Giuliano e Tirrenia.



Fornacette Casarosa – Calci 1 – 2

Fornacette Casarosa: Pinelli, Lorenzini, Borriello, Berti, Saviozzi, Susini, Gulisano (Coppola), Pesci, Palma (Benedetti), Amoroso (Maurelli), Rossi (Bozzi). A disposizione Filippelli, Bertini, Riccetti, Borselli, Mangani. All. Malasoma

Calci: Simoncini, Ulivieri, Fantacci (Menicagli), Bartoli, Pellegrini, Gori, Cara (Jenjare), Cirillo, Toni, Vaglini (Magagnini), D’Andrea Pisani (Pitti). A disposizione Bici, Giorgi, Colombani, Ricci, Marchetti. All. Pagano

Arbitro: Lenzoni di Viareggio

Marcatori: 18’ Cirillo, 80’ Jenjare, 81’ Saviozzi



Migliarino Vecchiano – Serricciolo 0 – 0

Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi (Bandini), Mori, Benedettini, Morgè, Lobue (Montanelli L.), Chelotti, Pardi, Harch, Armenante, Montanelli (Le Rose). A disposizione Fantozzi, Merone, Moretti, Giuntoli, Montanelli F. All. Andreotti

Serricciolo: Landi, Casciari, Lisi (Tonelli), Tazzini, Francini, Mameli, Scarpa, Dell’Amico (Angelotti), Conedera, Piscopo, Tavoni. A disposizione Bacchi, Antinori, Forfori, Pennucci. All. Bertacchini



Romagnano – Tirrenia – 4 – 2

Romagnano: Tognoni, Canesi, Mussi, Sbarra, Ceragioli, Bertuccelli, Cargioli, Monaco, Bertuccelli, Vatteroni, Della Pina. A disposizione Cima, Granai, Viaggi, Crovi, Lezza, Costa, Doretti. All. Incerti

Tirrenia: Giacobbe, Morgana, Luperini, Betti, Pieroni, Termine, Giari, Balleri, Arrighi, Anichini, Cozzi. A disposizione Bonaretti, Colombini, Frroku, Giambruni, Paduano, Prato, Salvadori. All. Tortiello

Marcatori: Bertuccelli 3, Costa, Cozzi, Balleri



San Frediano – Lammari 3 – 0

San Frediano: Cateni, Scafuri (Ferrante), Gemignani (Guainai), Mancini, Santerini, Fiori, Tammaro, Spinelli, Puliti (Vannozzi), Grassi (Scardigli), Marinai L (Terracciano). A disposizione Nannipieri, Dambel, Falchi, Girolami. All. Tocchini

Lammari: Martinelli, Serafini, Gianneschi, Jatta, Manga, Rolla, Lena (Romiti), Battistoni M. (Fejzaj), Stringari, Battistoni S., Vannucchi. A disposizione Mazzotta, Antonelli, Angioli, Noto, Lencioni, Varsallona. All. Giovacchini (ff)

Marcatori: 17’ Spinelli, 52’ Mancini, 70’ aut. Serafini



San Giuliano – Folgor Marlia 0 – 1

San Giuliano: Bertini, Gremigni, Grasseschi, Semboloni, Naldini, Ferretti, Micheletti, Gradi (23’st Nacci). Baroni, Aufiero, Ghelardoni. A disposizione Malasoma, Mariani. All.: Roventini

Folgor Marlia: Menichetti, Della Maggiora, Micheletti, Vitelli, Borelli, Bocca, Giannotti (Curumi), Tuzi, Ceciarini, Busembai, Bacci (Ragghianti). A disposizione Mariotti, GIomi, Bagnatori L., Quilici, Giampaoli, Franco A., Franco L. All. Gambini

Marcatore: 52’ (rig.) Ceciarini

Note: espulsi al 58’ Semboloni e al 78’ Naldini