Calcio. Giovanile: Forcoli retrocede dall'Elite

Azione

Pisa 8 marzo 2023 – Rush finale nei campionati giovanili regionali e provinciali.

Juniores regionali Elite. L’Urbino Taccola cade 4 – 1 sul campo del Montelupo e romane sesto con quaranta punti. Il Perignano del nuovo mister Dal Bo impone il pareggio alla Sestese (1 – 1), mentre il Cenaia ha riposato e mantiene un punto sulla salvezza.

Juniores regionali. Il Pisa Ovest pareggia a reti bianche (0 – 0) sul campo dell’Atletico Etruria e mantiene l’ottavo posto. Il Litorale Pisano perde di misura sul terreno della Bellaria Cappuccini (2 – 1): entrambe al momento retrocederebbero insieme a Forcoli, Pro Livorno Sorgenti e Ponsacco. Il San Giuliano pareggia con un incredibile 4 – 4 in trasferta a Pontremoli e mantiene la vetta a più sei sul Lido di Camaiore secondo.

Juniores provinciali. Il Romaiano perde ancora: questa volta 3 – 1 in trasferta contro i Colli Marittimi. A questo punto Stella Rossa, Sextum Bientina ed Atletico Cascina tornano a sperare.

Allievi regionali Elite. Lo Zambra ha riposato e rimane sesto in classifica, mentre il Forcoli è matematicamente retrocesso ed abbandona la categoria Elite.

Allievi regionali. Il Pisa Ovest perde 2 – 5 in casa contro la capolista Grosseto che mantiene tre punti di vantaggio sull’Oltrera che però ha una gara in meno. Il Calci vince di misura all’Isola d’Elba (0 – 1) ed ipoteca la salvezza. Il San Giuliano espugna Camaiore (0 – 4). Negli Allievi B lo Zambra, impelagato non solo in classifica ma anche nelle vicende giudiziarie, si prende un punto pesantissimo nella lotta salvezza contro il Venturina (1 – 1).

Allievi provinciali. Il Livorno 9 piega 3 – 1 il San Frediano ed allunga in vetta. Nel girone di Lucca San Prospero Navacchio e Sextum Bientina vincono ma sono fuori dai giochi per la vittoria finale.

Giovanissimi regionali Elite. Lo Zambra espugna Montignoso (2 – 3) Ottavo posto per i bianco-blu nonostante i quattro punti tolti in seguito alla sentenza sulla ‘combine’ col Turano Montignoso.

Giovanissimi regionali. L’Atletico Cascina perde 2 – 0 a Fornacette e rimane ultimo con sei punti, ormai condannato alla retrocessione. Il Calci travolge 4 – 1 la Bellaria Cappuccini, anch’essa quasi spacciata. Con lo stesso risultato il Pisa Ovest è sconfitto a Pietrasanta e rimane a sei punti.

Giovanissimi provinciali. Il Romaiano cala la ‘manita’ al San Prospero 5 – 1 e vola a cinquantanove punti. Secondo posto per il Perignano con quarantaquattro.