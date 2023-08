Calcio a 5, colpo dell'Atlante: preso Leandrinho

Grosseto, 28 agosto 2023 - Leandrinho approda in Toscana, e precisamente all’Atlante Grosseto. La società biancorossa è pronta a firmare il colpaccio. Tra i maggiori protagonisti della promozione in serie A2 Élite del GPA Mestre, Leandrinho è pronto per una nuova avventura. Dopo aver detto addio al club del patron Marco Chiozzotto, intorno al nome del trentasettenne laterale brasiliano avevano cominciato a circolare alcune voci su un suo possibile approdo in una squadra del padovano, senza però trovare davvero un riscontro effettivo. Stando alle ultime voci però, per l’ex Belluno, Luparense, Milano e Atletico Nervesa si sta facendo strada un’ipotesi molto più concreta. L’ala classe 1986, nativa di Passo Fundo, sarebbe infatti vicinissima a salutare il Veneto per approdare in Toscana: ad attenderlo ci sarebbe l’Atlante Grosseto, che neopromosso in serie A2 non ha alcuna intenzione di sfigurare nel prossimo campionato. Sarà quindi davvero Leandrinho il grande colpo che la dirigenza grossetana regalerà a mister Alessandro Izzo.