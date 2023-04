Basket Promozione: bella vittoria per la Pallacanestro Grosseto contro Legnaia

Grosseto, 24 aprile 2023 - Bella vittoria e bel gioco in via Austria per i ragazzi della Promozione della Pallacanestro Grosseto. La formazione allenata da coach Manganelli ha battuto 72-45 l’Olimpia Legnaia. I biancorossi stanno finalmente trovando continuità negli allenamenti e nei meccanismi di gioco e con il debutto di personalità per il giovane 2006 Mattia Ginesi la squadra ora è in fiducia. "Siamo davvero soddisfatti - commenta Andrea Manganelli, coach della Pallacanestro di Grosseto -, della vittoria contro l'Olimpia Legnaia. I ragazzi hanno messo in campo buone trame di gioco, dimostrando un ottimo livello di concentrazione e di condizione fisica, nonostante sia l'ultima parte della stagione. Ci tengo a fare i complimenti anche ai tanti giovani che con personalità si stanno inserendo in prima squadra, esprimendo delle buone prestazioni". Ottime notizie per questo gruppo quindi con una nota di merito all'inserimento positivo di Lorenzo Malentacchi di rientro da Siena a campionato in corso. "Siamo partiti subito molto concentrati in difesa - continua coach Manganelli - e pronti in attacco sia in transizione che a difesa schierata, tanto da riuscire a mettere subito 15/20 tra noi e loro e aumentando il divario fino al più 27 finale nonostante gli avversari si giocavano buona parte della salvezza, ed hanno provato a rientrare in partita schierando una difesa a zona un po' ibrida”. Questo ha permesso ai grossetani di allargare le rotazioni fino a fare esordire in casa il 2004 Piermarini e in assoluto il 2006 Ginesi, autori di due ottime partite inserendosi immediatamente negli schemi. Pallacanestro Grosseto: Barabesi (4), Malentacchi (11), Perfetti (4), Ciacci (7), Casanova (3), Conti (11), Terrosi (6), Franzese (8), Zucchini (10), Erman, Piermarini (3), Ginesi (5).