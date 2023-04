Atletica leggera, ci sarà anche Roberta Bruni al Grifone Meeting

Grosseto, 11 aprile 2023 - Ci sarà anche Roberta Bruni al Grifone Meeting di atletica leggera. Mancano meno di due mesi all’evento di atletica a Grosseto e la prima stella annunciata è Roberta Bruni. Sabato 27 maggio si rinnova l'appuntamento con uno dei meeting italiani più attesi della stagione: nel salto con l'asta ci sarà la primatista italiana Roberta Bruni. Tramite i canali social dell'evento, e sul nuovo sito grifonemeeting.org, è stata annunciata la presenza della saltatrice con l’asta. La primatista italiana di salto con l'asta sarà una delle stelle azzurre presenti nell'evento in una gara che lo scorso anno regalò risultati importanti: vinse infatti la pluri-campionessa norvegese Lene Onsrud Retziu che dopo tre anni migliorò il suo primato nazionale portandolo a 4.52 metri. La Bruni, classe 1994 e portacolori del Gruppo Sportivo Carabinieri, lo scorso 18 febbraio ha superato quota 4.62 metri migliorando dopo ben 10 anni il suo primato italiano al coperto. Vincitrice delle Universiadi di Napoli 2019, Roberta nel suo palmares vanta anche il record italiano outdoor (4.72m) e 9 titoli nazionali. La gara di salto con l'asta sarà una delle tre gare di salti, insieme al lungo femminile ed al triplo maschile, che fanno parte del programma di questa edizione. Il Grifone Meeting ha ereditato la tradizione dall meeting di Castiglione della Pescaia, nato nel 2003 grazie all’impegno di tutta la società sportiva Atletica Castiglionese, e in particolar modo grazie all’idea e alla tenacia di Elisabetta Artuso, all’epoca ancora atleta, che si è rivelata nel tempo anche ottima organizzatrice e manager. Il meeting è rimasto di livello nazionale fino all’anno 2013. Nel 2014, col rinnovo della pista, è diventato meeting internazionale, crescendo ogni anno sempre di più per importanza e visibilità.