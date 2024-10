Arezzo nel cuore della Modena 100 ore

Arezzo, 4 ottobre 2024 – Arezzo ne cuore della Modena 100 ore. Nata all’alba del nuovo millennio, la Modena Cento Ore è una perfetta combinazione di auto storiche meravigliose, gentlemen drivers, competizione, turismo, strade emozionanti, paesaggi mozzafiato, enogastronomia e momenti di relax. Arezzo fa parte, anche quest’anno, del percorso della prestigiosa Modena Cento Ore. L’Automobile Club Arezzo ancora una volta è a fianco del motorsport aretino, affiancato dalla Commissione Sportiva, che ha in Paolo Volpi, Delegato Provinciale ACI Sport, e Luigi Caneschi i punti di riferimento, quest’anno supportando in modo importante e concreto i promotori locali, guidati dall’infaticabile Claudio Gialli. Anche Arezzo Intour collabora a questa iniziativa, omaggiando tutti gli equipaggi di un ricordo della città. Il passaggio ad Arezzo è previsto all’interno della prima delle cinque tappe che, da lunedì 6 ottobre con partenza da Rimini si concluderà venerdì 11 ottobre a Modena, dopo le tappe a Firenze. Nella nostra città la Modena Cento Ore arriverà lunedì 6 ottobre intorno alle ore 11.45, con esposizione delle 100 splendide e iconiche vetture in sosta al “Prato”, dal Duomo alla Fortezza Medicea e pausa pranzo in piazza Grande. Una ghiotta occasione per vedere da vicino queste bellezze a quattro ruote, modelli che eccezionalmente escono dai garage dei collezionisti. Bellissime e rare Ferrari, Maserati, Porsche, Alfa Romeo, Ford, Jaguar, Lancia, anche in versione Racing, e tante altre meraviglie compongono un elenco iscritti di grande pregio. Dopo la pausa pranzo ad Arezzo, la Modena Cento Ore proseguirà per Anghiari (passaggio previsto per le ore 13.45), transitando alle ore 14.00 da Sansepolcro, nei cui pressi è in programma una prova speciale di regolarità alle ore 14.15. Quindi alle ore 14.45 verrà toccata Chiusi della Verna, con una sosta al Santuario francescano e alle ore 15.00 verrà svolta un’altra prova speciale. La Modena Cento Ore si dirigerà quindi verso Bagno di Romagna, uscendo dalla nostra Provincia. Che verrà nuovamente toccata mercoledì 7 ottobre alle ore 10.00, con un passaggio a Stia.