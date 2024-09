Arezzo, 4 settembre 2024 – Al via la VII Edizione del Trofeo "Memorial Umberto Paglicci"

Domenica 8 settembre si svolgerà al Villaggio Amaranto la fase finale del Trofeo “Memorial Umberto Paglicci”, riservato alla categoria esordienti secondo anno. Giunta alla settima edizione, la manifestazione è nata nel ricordo dell’imprenditore aretino grande appassionato del calcio, sempre vicino attraverso la sua azienda Galvamet e insieme alla Gimet-Brass ai ragazzi e alle attività dell’Arezzo Football Academy. Vincitori delle precedenti edizioni Arezzo FA, Sangiovannese, Fiorentina, Empoli (2), Perugia, mentre in questa edizione si contenderanno il trofeo i padroni di casa con Perugia, Arezzo, Montevarchi, Terranuova Traiana e Tegoleto.

Queste le parole del Presidente dell' Arezzo FA, Zerbini: “Umberto Paglicci era molto presente e vicino alle nostre iniziative. Un aretino verace, diretto nei modi, schietto e sincero. Di lui, che insieme a Rolando Nardis ci ha dato stimoli e supporto costanti e preziosi, porto in ricordo la passione per lo sport. Ricordare Umberto vuol dire non solo onorare la memoria di una persona a noi cara, ma anche ricordare che la passione non muore mai e rimane parte importante della nostra vita. Noi lo ricordiamo come un amico veramente speciale”.

Fischio d’inizio al Villaggio Amaranto dalle ore 15:00, con le squadre impegnate in due raggruppamenti. Finali previste per le ore 18:00.