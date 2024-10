Al centro sportivo Rebote Padbol Club arriva Anselmo Gambini

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Giovedì 10 ottobre 2024, dalle ore 17:30, presso il centro sportivo Rebote Padbol Club di via di Castelsecco in Arezzo, si terrà un clinic esclusivo con Anselmo Gambini, ideatore del metodo #ImproveYourSoccer. La metodologia di Gambini unisce il Padbol e il calcio, dimostrando come questo sport possa potenziare moltissimi aspetti delle varie abilità calcistiche, come la reattività, precisione, velocità di decisione e nella visione di gioco. Il Padbol deriva dal calcio di strada ed è un ottimo alleato propedeutico al calcio, come il calcio-tennis, il 3vs3, la tedesca ed altre varianti del calcio con cui le migliori generazioni di calciatori sono cresciuti. Gambini già da qualche anno ha sviluppato questa connessione con ottimi risultati. “L’evento del 10 ottobre per noi rappresenta quasi metà del nostro progetto”, sottolinea Andrea Pasquini, socio del Rebote Padbol Club di Arezzo. “Abbiamo avviato in estate questa attività perché crediamo fortemente nel Padbol come sport individuale, ma anche come attività propedeutica al calcio. Per noi è uno spartiacque, un momento dove faremo vedere che esiste una metodologia che attraverso il Padbol migliora il calcio. Questo sport è molto allenante, non solo nella parte tattica ma anche atletica, prende la competitività e l’adrenalina del padel e la unisce a quella del calcio, rendendolo molto divertente da giocare. Con forza vogliamo far vedere questo metodo e farlo conoscere a tutti gli allenatori dei settori giovanili di calcio, perché potrebbe avere un impatto molto importante sulla crescita dei ragazzi”. Anche Alessio Rossi, istruttore di Padbol e socio del Rebote Padbol Club di Arezzo, fa eco a Pasquini: “Il Padbol ha suscitato grande interesse e curiosità soprattutto negli amanti del calcio e calcio a 5; si è rivelato molto divertente e tecnico, e poi si sviluppano veramente tante capacità, anche cognitive e si fa un grande lavoro fisico. Aggiungerei, anche, che è una grande alternativa ad altre attività legate al calcio perché in quattro persone si riesce a fare una partita”. L’ingresso all’evento di Giovedì 10 ottobre 2024 è gratuito, e l’invito a prendere parte al clinic con Anselmo Gambini è per tutti gli amanti del calcio: amatori, dirigenti, allenatori e giocatori. Per informazioni e/o contatti per interviste e approfondimenti: 338 939 1138 – [email protected]