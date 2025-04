Acf: la Ternana si porta avanti nel primo tempo, l'Arezzo non trova il pareggio nonostante le occasioni

Arezzo, 14 aprile 2025 – Nella 25esima giornata di campionato l’ACF Arezzo affronta in casa la prima in classifica. La Ternana ha subito una sola sconfitta nel girone di andata proprio contro l’ACF Arezzo, si prospetta un match interessante.

ACF AREZZO - TERNANA

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri (Fortunati 52’), Licco (Fracas 82’), Carcassi, Corazzi, Barsali (Balducci 64’), Bruni, Zito, Prinzivalli, Lorieri (Taddei 64’), Razzolini

A disposizione: Verano, Lunghi, Balducci, Santini, Taddei, Toomey, Fracas, Matino, Fortunati

All. Ilaria Leoni

Ternana: Ghioc, Pacioni, Corrado (Zannini 85’), Fusar Poli, Moraca, Bonetti (Porcarelli 76’), Pirone, Vigliucci (Ripamonti 46’), Petrara, Regazzoli, Massimino

A disposizione: Ciccioli, Quazzico, Capitanelli, Porcarelli, Battistini, Zannini, Lombardo, Ripamonti, Santoro

All. Antonio Cincotta

Marcatrici: Regazzoli (27’)

Ammonite: Ripamonti (62’), Corrado (71’)

Angoli: 4 - 7

Recupero: 0’ - 5’

PRIMO TEMPO

1’ Si fa vedere subito l’ACF Arezzo. Lorieri crossa dalla fascia sinistra sul secondo palo e trova Carcassi che la colpisce di testa. La palla finisce sul fondo.

3’ Risposta Ternana. Moraca allunga per Pirone che si lancia in avanti provando il tiro in porta, ma l’intervento dell’arbitro segnala il fuorigioco.

11’ Angolo per la Ternana. Nella mischia la palla torna verso la linea di metà campo dove si fa trovare Petrara che calcia forte ma non trova lo specchio della porta.

17’ Prinzivalli lancia Lorieri. La numero 33 amaranto scatta lungo la fascia fino all’area di Ghioc, calcia ma chiude troppo e la palla finisce esterna sul primo palo.

19’ Petrara e Pirone attaccano l’ACF Arezzo. La numero 21 umbra, quasi in area di rigore, fa un passaggio per Pirone che tira dalla fascia destra a cercare il primo palo. Bartalini risponde calciando la palla in calcio d’angolo. Nella mischia spunta nuovamente Bartalini che col pugno respinge l’attacco della Ternana.

27’ Goal Ternana. Fusar Poli crossa in area offrendo un ottimo assist a Regazzoli che colpisce la palla di testa spiazzando Bartalini.

31’ Cerca una nuova occasione la Ternana. Vigliucci per Pirone che appoggia per Fusar Poli; la numero 8 della ternana calcia ma la palla finisce sul fondo.

44’ Fusar Poli batte un calcio di punizione sul secondo palo a cercare le compagne, ma arriva prima Bartalini che la blocca facile con i guantoni.

SECONDO TEMPO

49’ Prinzivalli dalla bandierina crossa in area per le compagne ma trova la difesa umbra che allontana la palla. Ne approfitta Razzolini che prende possesso della palla, il tiro della capitana amaranto si trasforma in un passaggio per Bruni che calcia ma la conclusione arriva troppo centrale. La palla termina tra le mani di Ghioc.

60’ Regazzoli dalla distanza calcia forte in porta ma si frappone Bruni che lancia la palla in calcio d’angolo.

70’ Calcio d’angolo ACF Arezzo. Battuto corto da Licco per Corazzi che crossa in area e trova Taddei che la prende di testa ma la palla non entra in rete.

78’ Dopo una serie di rimpalli tra calciatici amaranto e umbre, il possesso della palla viene vinto da Petrara. Licco tenta di fermarne l’avanzata entrando in scivolata ma la 21 riesce a scartarla e calcia sul secondo palo. La palla termina sul fondo.

83’ Pacioni lancia per Pirone che vince il contrasto con Zito. La numero 11 della Ternana realizza poi un traversone sul secondo palo per Porcarelli che colpisce di testa non trovando lo specchio della porta.

86’ Pirone dalla fascia destra attacca la difesa amaranto, entra in area e calcia forte sul primo palo ma Batalini si fa trovare pronta e respinge la palla. Arriva subito Porcarelli che calcia centrale ma ancora una volta Bartalini c’è; la numero 1 amianto calcia allontanando il pallone dall’area di rigore.

Partita combattuta ma nonostante la buona prestazione l’ACF Arezzo non riesce a portare a casa i 3 punti.