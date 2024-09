Acf Arezzo: buona la prima per le ragazze di Mister Leoni

Arezzo, 1 settembre 2024 – Le ragazze amaranto di Mister Leoni affrontano nella prima giornata di Serie B l’Hellas Verona tra le mura di casa dello Stadio Comunale Città d’Arezzo. Capitano Razzolini parte dalla panchina, a seguito di un affaticamento muscolare.

Buona la prima per le ragazze di Mister Leoni. 3 goal segnati all’Hellas Verona, il quale ha risposto con una sola rete nel secondo tempo.

ACF Arezzo – Hellas Verona (3-1)

ACF AREZZO: Nardi, Licco, Carcassi, Lunghi (Corazzi 59’), Bruni, Santini (Zito 59’), Taddei (Prinzivalli 64’), Lorieri, Fracas (Torres 80’), Blasoni, Martino (Barsali 80’)

A disposizione: Bartalini, Tuteri, Corazzi, Barsali, Zito, Torres, Galassi, Prinzivalli, Razzolini

All. Ilaria Leoni

HELLAS VERONA: Vaslzorgher, Duchnowska, Bernardi (Totolo 64’), Peretti, Barro, Naydenova (Nava 64’), Costa, Croin (Manzetti 89’), Zanoni, Mancuso (Aprile 89’), Corsi (Casellato 55’)

A disposizione: Rubinaccio, Manzetti, Totolo, Nava, Aprile, Veronese, Panarello, Dallagiacoma. Casellato

All. Alessandro Fazion

Marcatrici: Fracas (45’ +1), Bruni (46’), Peretti (84’), Barsali (88’)

Ammonite: Taddei (34’), Zanoni (53’)

Espulsione: Zanoni (56’, doppio giallo)

Angoli: 4 - 1

Recupero: 3’ – 7’

PRIMO TEMPO

9’ prima occasione per l’ACF Arezzo, Lorieri con un cross in area rischia di mettere in difficoltà Vaslzorgher, che però è vigile e blocca la palla.

13’ Su un tiro dalla zona sinistra da parte dell’Hellas Verona dell’area di rigore, Nardi si allunga bene e sventa il pericolo.

30’ Carcassi in profondità per Fracas, la quale però viene anticipata dal portiere.

32’ Peretti tenta il tiro, che però è debole e Nardi para senza alcuna difficoltà.

35’ Mancuso dalla sinistra si accentra e tira. La palla finisce sopra la traversa.

38’ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Taddei mette dentro la sfera di gioco e trova la Lunghi, la quale tira, ma non riesce a segnare.

41’ Lorieri dalla sinistra trova lo spazio per il cross. La palla trova Carcassi, la quale non riesce a tenerla bassa. Finisce oltre la traversa.

44’ Duchnowska in area tira e per poco non trova la rete.

45’ Fracas si conquista un calcio di rigore.

45’+1 Goal ACF Arezzo. Fracas sistema il pallone sul dischetto e batte Valzorgher con un tiro centrale.

SECONDO TEMPO

46’ Goal ACF Arezzo. Raddoppio amaranto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bruni trova il goal di testa.

56’ Doppia ammonizione per Zanoni, la quale è costretta a lasciare il campo di gioco in anticipo. Hellas Verona in 10.

67’ Occasione per l’Hellas Verona. Peretti da sola davanti a Nardi non è cinica e mette fuori.

83’ Carcassi di testa vicinissima al tris. La fortuna non è però dalla sua parte, la palla colpisce il palo e torna in campo.

84’ Goal Hellas Verona, Duchnowska crossa la palla e Peretti insacca con un tiro al volo.

88’ Goal ACF Arezzo. Torres mette dentro la palla per Barsali la quale batte facilmente Valzorgher.

90’ + 5 Occasione per Carcassi, la quale supera due delle sue avversarie prima di entrare in area. Il tiro però non finisce in rete.