Sanlorenzo mette radici a Sidney. E si lancia sul mercato dell’Apac

A seguito dell’acquisizione di Simpson Marine, Sanlorenzo rafforza la propria presenza nel mercato dell’Asia-Pacifico, con l’inaugurazione dell’ufficio ’Sanlorenzo Australia’ a Sydney. L’evento segna anche una pietra miliare per Bluegame che debutta nel paese con il Bgx63, bestseller del brand. Sanlorenzo, invece, porta due fra le sue imbarcazioni più iconiche: Sd126 e Sx76.

Sanlorenzo ha annunciato nel maggio di quest’anno il perfezionamento dell’acquisizione del 95% di Simpson Marine, uno dei principali operatori nella regione Asia-Pacific nella vendita e nei servizi nel settore dello yachting: l’operazione ha permesso di stabilire una presenza diretta nell’area sviluppando ulteriormente l’offerta e rappresentando un passo importante verso l’espansione del business su una fetta del mercato, quello dell’Asia-Pacifico, strategicamente rilevante per il quale ci sono importanti prospettive di sviluppo nei prossimi dieci anni. L’innovazione e le nuove tecnologie sono i principali fattori di tendenza nell’area Apac, così come la domanda per soluzioni più sostenibili e per i sistemi di navigazione più avanzati. Si tratta di caratteristiche che non solo gli yacht di Sanlorenzo sono in grado di soddisfare appieno, ma che, insieme all’eleganza, al lusso e allo stile Made in Italy costituiscono il dna stesso del gruppo.

Secondo modello dell’innovativa gamma crossover del brand, Bgx63 esalta tutti i vantaggi del concetto rivoluzionario della linea Bgx, a partire dalla volontà di privilegiare la vita a bordo dell’armatore e la privacy degli ospiti al comfort in navigazione. Tutto ciò senza venire meno ai valori fondanti del marchio, che trovano espressione nella carena performante nel senso più ampio nei livelli di comfort di categoria superiore e nella applicazione di principi di sostenibilità. In occasione dell’inaugurazione dell’ufficio di Sydney, al Bgx63 di Bluegame si sono affiancati 2 yacht iconici delle line Sx e Sd di Sanlorenzo: Sx76 e Sd126. Con l’apertura dell’ufficio di Sydney, il gruppo Sanlorenzo si presenta al pubblico australiano – e non solo – con tre straordinari biglietti da visita e compie un ulteriore, importante passo nella sua strategia di crescita globale.