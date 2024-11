Concerti a teatro, via allo spettacolo: "Una mescolanza di antico e nuovo"

’Concerti a Teatro’, la stagione di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz, torna per la XII edizione con dodici appuntamenti in programma da novembre 2024 ad aprile 2025: sei concerti al Teatro Civico della Spezia e tre al Teatro degli Impavidi di Sarzana per un cartellone di elevata qualità artistica che vuole incentivare l’ascolto dal vivo e la diffusione della musica classica, mettendo in luce il mondo dei giovani talenti. Novità di quest’anno il Progetto Mozart, che vedrà in programma tre eventi dedicati al compositore austriaco tra recite, racconti e spettacoli che uniscono musica classica e teatro.

Dopo l’anteprima, fuori abbonamento, del 9 novembre scorso – protagonista sul palcoscenico del Civico Alessandro Quarta con ’The Five Elements’ – la stagione riprenderà a gennaio 2025 e si articolerà intorno al filo conduttore del “divenire della musica”:: il pubblico avrà così l’occasione di conoscere compositrici contemporanee come Chiara Iannotta e Annachiara Gedda e di ascoltare alcune delle più importanti pagine della musica classica eseguite da alcuni degli interpreti più in voga nel panorama musicale internazionale.

Sono attesi grandi nomi della musica come la violista francese Marie Chilemme che salirà sul palco insieme al quartetto d’archi Kandinsky, giovane formazione di cui fa parte anche lo spezzino Ignazio Alayza (17 febbraio, Civico); i Fiati di Santa Cecilia insieme al pianista Pietro De Maria (31 marzo, Civico). E ancora: Lucas Debargue, pianista e compositore francese (3 aprile,Impavidi); la pianista canadese pluripremiata Angela Hewit (5 marzo, Civico); l’Orchestra della Toscana con grandi musicisti solisti: il violinista Kerson Leong (21 gennaio, Civico) e il giovane pianista Federico Colli (18 marzo, Impavidi). E poi ancora l’ensemble Le Consort (4 febbraio, Teatro degli Impavidi) e il violoncellista Mario Brunello (7 aprile, Civico). Abbonamenti e biglietti per gli eventi in programma potranno essere acquistati indipendentemente in entrambi i teatri. È prevista inoltre la vendita online su www.vivaticket.it. Info su www.concertiateatro.it