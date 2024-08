Università di Firenze, la grande offerta formativa: “Ogni studente può trovare il suo percorso”

Firenze, 1 agosto 2024 – “Abbracciamo un po’ tutte le aree del sapere. Ogni studente può trovare la proposta che fa al caso suo”. Così Ersilia Menesini, prorettrice alla didattica, orientamento e servizi agli studenti dell’Università di Firenze, presenta l’offerta formativa dell’ateneo.

Sono 64 le lauree triennali, nove lauree magistrali a ciclo unico e 75 lauree magistrali. Questi i numeri che raccontano l’ampia scelta per chi si affaccia al mondo universitario.

E' particolarmente vasta l'offerta formativa dell'università di Firenze

"E se si frequentano le lezioni in centro – dice Serena Zullo, studentessa della laurea magistrale in Scienze dell’Economia – è possibile passeggiare tra capolavori assoluti celebrati in tutto il mondo, come la cattedrale di Santa Maria del Fiore e anche accedere a biblioteche maestose”. Gli studenti vedono in maniera positiva anche la vasta gamma di corsi extracurriculari e l’organizzazione di stage e percorsi Erasmus.

"Alcuni corsi classici – continua la prorettrice Menesini – continuano a essere particolarmente attrattivi, anche se l’ateneo in questi anni ha rinnovato l’offerta formativa, cercando di introdurre corsi di laurea che affrontino le nuove sfide. Sia i corsi di laurea tradizionale che i corsi nuovi hanno introdotto elementi importanti che soddisfino i nuovi bisogni della comunità”.

Sostenibilità ambientale e intelligenza artificiale sono due delle principali aree che vengono studiate e sviluppate. “Insieme a questo c’è l’opportunità di fare rete – dice Serena Zullo – e conoscere studenti che provengono da altre università, anche dall’estero”. “Se studi qualcosa che ti piace lo fai con passione. A quel punto lo sbocco lavorativo arriva di conseguenza”, chiude Stefano Poggiolini, studente della laurea magistrale in architettura.