Università di Firenze: in mostra al Campus di Novoli i “Visionaries” di Square

Firenze, 27 marzo 2024 – Seconda tappa in Ateneo di “Visionaries. Life leads where the eyes look”, la mostra che espone le opere digitali dell’artista Square rivisitando in chiave pop personaggi la cui visione immaginaria ha cambiato la storia e la cultura: da Dante Alighieri a Leonardo Da Vinci, da Sigmund Freud a Coco Chanel.

Dopo l’esposizione al Campus di Sesto Fiorentino, la mostra itinerante tra le sedi universitarie arriva al Campus di Novoli ( Biblioteca delle Scienze Sociali - Via delle Pandette 2, Firenze).

L’iniziativa, che si inserisce nel calendario eventi per i cento anni di Unifi, è organizzata dal Dipartimento di Fisica e di Astronomia, dalla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e dal Corso di Laurea in Ottica e Optometria, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo. Rimarrà aperta fino a sabato 18 maggio, da lunedì a venerdì (ore 9-19) e sabato (ore 9-13).