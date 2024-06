Operazione ’Mare Pulito’. Una task-force da record

Ancora una sfida vinta, sotto la regia della Pro Loco delle Grazie, per la trentunesima edizione dell’operazione ’Mare Pulito’, la più imponente attività di pulizia dei fondali organizzata in Liguria sia per quantitativo di materiale inquinante raccolto sia per forze e mezzi impegnati. Un’operazioe che si ripete ogni anno, con il supporto del Comune di Porto Venere, la collaborazione del Comsubin della Marina militare e con l’impegno operativo di decine di enti, associazioni e volontari.

Il bilancio di quest’anno – siamo ormai alla 31esima edizione – ha fatto segnare ancora un record. Dal mare sono stati eliminati oltre 85 metri cubi di materiale pericolosamente inquinante, tra cui 6 relitti di imbarcazioni, oltre settanta pneumatici di varie dimensioni, 10 metri cubi di pezzi di vetroresina, 8 metri cubi di legname intriso di oli e carburanti, 6 metri cubi di cordami, parti di tre motori marini, tubi di gomma, reti e tanto altro materiale minore, dalle bottiglie a oggetti plastici di grandi dimensioni. Il tutto è stato stivato in due container e una bettolina, quindi avviato allo smaltimento. La giornata di pulizia del mare è stata anche occasione per lo sviluppo di un’attività di tutela della biodiversità marina, con un gruppo di biologi impegnati sia a salvare tutte le forme di vita “pescate” involontariamente con i rottami, sia a fare attività didattica con le scuole. Il bilancio dell’operazione organizzata quest’anno ha visto 14 unità navali in azione (tra cui una bettolina e due mezzi navali pesanti con equipaggiamenti speciali), nove mezzi a terra (compresi gru e camion), decine di sommozzatori in mare, un’ottantina di operatori presenti sulle imbarcazioni e a terra, una trentina di bambini delle scuole e due squadre di primo intervento e soccorso.

Questo dispositivo, una vera e propria task force unica nel suo genere e nelle capacità di intervento, per l’attività di questo sabato che ha comunque richiesto un prologo, con un dispiegamento minore che nelle scorse settimane ha lavorato per preparare questo risultato. Alla fine, per tutti, la classica mangiata conviviale nell’area verde del paese, a un metro dal mare, con il gruppo della Pro Loco delle Grazie che ha preparato tipiche pietanze della tradizione.