La spesa ’autism friendly’. Alle Terrazze c’è l’ora blu

Grazie alla collaborazione tra Coop Liguria e Fondazione Aut Aut – nata su impulso di Fondazione Carispezia insieme a Fondazione Il domani dell’autismo e Agapo Odv – l’Ipercoop Le Terrazze della Spezia è diventato “Autism friendly”, progetto che ha ottenuto il patrocinio di Regione Liguria per la sua valenza sociale. Su suggerimento della Fondazione, la comunicazione dell’ipermercato è stata completamente rinnovata, integrando le scritte che identificano le corsie con immagini a colori, più leggibili per le persone con autismo. Il personale ha svolto una formazione specifica tramite un corso online appositamente realizzato con Axioma, i cui contenuti sono stati validati dalla Fondazione. L’equipe di direzione, invece, ha trascorso un’intera giornata presso Luna Blu – struttura realizzata da Fondazione Carispezia in via Fontevivo, che nell’ambito di Aut Aut lavora sull’inclusione lavorativa delle persone con autismo – per approfondire ancora di più la conoscenza del tema e incontrare di persona alcuni dei ragazzi seguiti con le loro famiglie. Infine è stata istituita l’ora blu, cioè un momento, nell’arco della settimana da dedicare espressamente ai bisogni delle persone con autismo: in quell’ora – il mercoledì dalle 14 alle 15 – le luci saranno attenuate e gli annunci inibiti, chiedendo a soci e clienti di fare la propria parte. Analoghe misure saranno adottate a brevissimo anche nel superstore di via Saffi, il cui personale è già stato formato e che proporrà l’ora blu sempre il mercoledì, ma dalle 15 alle 16. All’Ipercoop Le Terrazze – e negli altri punti vendita Coop spezzini – sono inoltre stati inseriti in assortimento cinque formati di pasta prodotti dal laboratorio di Luna Blu, nel quale attualmente lavorano 16 ragazzi con autismo, affiancati da professionisti. L’obiettivo, se ci saranno le condizioni, è arrivare a proporre i loro prodotti in tutti i supermercati Coop dell’area spezzina. "L’inclusione è un tema portante per Coop Liguria – spiega il presidente Roberto Pittalis –, una Cooperativa abituata a fare rete sul territorio collaborando con associazioni e Istituzioni. Questo progetto lo abbiamo fortemente voluto, perché vogliamo offrire risposte efficaci a tutti i cittadini, anche quelli che hanno necessità speciali".