Versiliana Festival La kermesse più lunga dell’estate tra musica e teatro

È il festival più lungo dell’estate italiana, eclettico, ricco, versatile, istrionico e longevo. Il 44° Festival La Versiliana è partito il 9 luglio e proporrà sorprese per quasi 60 giorni consecutivi, fino a fine di agosto e oltre con un cartellone teatrale multidisciplinare imponente, scanzonato e profondo firmato da Massimo Martini, composto da 47 spettacoli, articolato su 3 palcoscenici, con ben 284 artisti coinvolti. Ad esibirsi nel teatro da 2mila posti celebri attori, big della musica e maestri della risata tra cui Enrico Lo Verso con Dado Moroni e Roberto Gatto (“Resta Diva”; regia Alessandra Pizzi - 217); Stefano Massini con Luca Barbarossa (“La Verità, vi prego, sull’amore” - 38) , Monica Guerritore (“Anna. La nascita di un film” - Estratti dalla sceneggiatura del film su Anna Magnani in fase di preparazione - 208), Umberto Tozzi (“Gloria Forever” Tour 118), i Cugini di campagna (“Anima mia” tour 128), Massimo Ranieri (“Tutti i sogni ancora in volo” tour 138), Iva Zanicchi (“Gargana” Tour 238); Andrea Pucci (“Pucci Summer Tour” 17 agosto), Angelo Duro (“Sono Cambiato” 307), I Soliti idioti (“Fiodena tour“ 6 agosto), Max Angioni (“Miracolato” 10 agosto), Paolo Ruffini (“Io? Doppio!” politicamente corretto. Il ritorno dei mitici doppiaggi in Livornesaccio 14 agosto), Francesco Cicchella ( “Bis!” 19 agosto, Maurizio Battista (“Ai miei tempi non era così” 25 agosto). In programma anche il musical per tutta la famiglia “Mortina” della Compagnia delle Formiche tratto dalla serie di Barbara Cantini (4 agosto), una serata con la fisarmonica e il bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi accompagnato dal quintetto d’archi della Royal Academy di Londra (8 agosto); poi concerti spettacolo in tributo a Lucio Battisti (“Battisti. Si, viaggiare – la storia” 22 luglio), Raffaella Carrà (“Raffaella! Omaggio alla Carrà” con Beatrice Baldaccini 25 luglio), Fabrizio De Andrè (“De Andrè, la storia” 2 agosto), Ennio Morricone (“Tributo a Morricone Film History” 16 agosto).

Varietà ed eclettismo anche nella prosa da commedie contemporanee e divertenti come “Trovatene uno bravo” con Andrea Muzzi e Fabio Canino (18 luglio) e come “Ancora?!” con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli (24 agosto), al teatro di impegno civile “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo” con Simone Luglio e Giovanni Santangelo (9 agosto) , al teatro classico francese con “L’Avaro” di Molière con Andrea Buscemi ed Eva Robins (158). Luca Sommi nel suo monologospettacolo “Il Cammin di nostra vita” condurrà nella Divina Commedia di Dante (23 luglio). Per la prima volta debutterà anche l’acclamata Compagnia Finzi Pasca che presenterà “Bianco su Bianco” con Helena Bittencourt and Goos Meeuwsen (22 agosto) tra ironia e leggerezza improvvisa. Il Circo Madera porterà “Psicomic”, varietà circense tra acrobazie, musica e comicità (7 agosto).

Novità l’ampio spazio dedicato alle più amate star dei social, comici e content creator: fuoriclasse della comicità toscana, Jonathan Canini con “Vado a vivere con me” (20 luglio), passando per Barbascura X che nel suo “Amore Bestiale” coniugherà comicità e divulgazione scientifica (19 luglio), Ginevra Fenyes stella comica di Instagram (“Cono o Coppetta?” 26 luglio) e Filippo Caccamo col suo spettacolo sulla scuola “Tel chi Filippo” (28 luglio). Altissimo il livello della danza con i solisti e gli étoiles del Teatro San Carlo di Napoli in un gran gala (16 luglio), la star mondiale Sergio Bernal, étoile del balletto nazionale di Spagna (“A night with Sergio Bernal” - 1 agosto), la straordinaria coppia Carola Puddu e Francesco Borbonaglia in “Giulietta e Romeo” del Balletto di Roma (58). Due omaggi a Maria Callas: oltre allo spettacolo della Compagnia Opus Ballett del 12 luglio, anche il Balletto del Sud omaggerà la divina con “La Traviata. Maria Callas, il mito” (29 luglio) e tornerà in agosto con “Il Cigno” (18 agosto).