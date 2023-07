"Pietrasanta in concerto" La grande musica sotto le stelle

PIETRASANTA

È uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della musica classica e non solo. Un vero e proprio festival gioiello, prezioso e prestigioso, che da ben 17 anni si rinnova per portare a Pietrasanta i migliori musicisti del mondo, star internazionali osannate dal pubblico e dalla critica.

È “Pietrasanta in Concerto”, festival internazionale di musica, ideato e diretto dal maestro Michael Guttman, violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale, che ha scelto Pietrasanta come sua città d’adozione e l’ha trasformata nella capitale della musica.

Per l’edizione 2023 del festival, che si svolgerà da venerdì 21 a domenica 30 luglio principalmente tra le imponenti colonne marmoree del Chiostro di Sant’Agostino (con appuntamenti anche in Piazza Duomo e al MuSA), Guttman ha convocato anche quest’anno musicisti di fama internazionale tra cui Vadim Repin, Frank Braley, David Geringas, Jing Zhao, Anna Agafia Egholm, Lise Berthaud, Matan Porat, Claudio Bohòrquez, Roberto Prosseda, il trio Maisky, Zee Zee e tanti altri altri, fino ad arrivare al gran finale con Andrea Griminelli, flautista numero 1 al mondo in programma il 30 luglio. Ad accompagnare i solisti ci saranno anche ensemble orchestrali prestigiosi come la Queen Elisabeth Music Chapel e la Brussels Chamber Orchestra oltre al Quartetto di Cremona.

Ad aprire la rassegna venerdì 21 luglio alle 21.15 nel Chiostro saranno grandi stelle: il celebre violinista siberiano Vadim Repin, insieme a Denis Kozhukhin al pianoforte ed al Quartetto di Cremona (Cristiano Gualco, Violino - Paolo Andreoli, Violino - Simone Gramaglia, Viola - Giovanni Scaglione,Violoncello) e sera dopo sera, per 10 serate di concerto consecutive si alterneranno sul palco oltre 25 solisti di fama e prestigiosi ensemble orchestrali.