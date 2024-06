Magistratura di San Michele. Sul Ponte con capitan Bob: "Per la rivincita con San Martino"

Un incredibile colpo di scena ha scosso le aquile di San Michele, alla vigilia del Gioco del Ponte 2024. Il capitano Vincenzo Liguori, cinque giorni prima dell’evento, è stato costretto a dare forfait. E’ lui stesso a rivelarlo: "Purtroppo ho avuto un incidente in moto e mi sono rotto la clavicola - confessa Liguori -. Toccherà di nuovo a ‘Bob’ prendere in mano la situazione. Mi dispiace molto, sono stato sorpreso dalla pioggia e non ho evitato la caduta". Liguori affida ai suoi ragazzi le sue speranze: "La rivincita ci piacerebbe molto certamente contro San Martino - conclude Liguori -, ma seguiamo quello che ci dirà il comando. Se dovessi fare un pronostico penso al 3-3 anche quest’anno con bella finale". Molto sfortunato il neocapitano, succeduto proprio a Roberto Biagi lo scorso anno, con la prima sconfitta dopo oltre 20 anni per San Michele. Le aquile però ritrovano il loro storico condottiero, seppur temporaneamente. Pensare che ‘Capitan Bob’, lo scorso anno leader della nazionale di Tramontana, con il successo alla bella per 4-3, questo pomeriggio avrebbe dovuto commentare la manifestazione storica come commentatore tecnico su 50 Canale. "Dispiace davvero tanto per Vincenzo perché, al di là dell’incidente, ha vissuto un Gioco del Ponte davvero sfortunato in questi anni - dichiara Roberto Biagi -. Ovviamente tutta la squadra cercherà la vittoria per lui. Io sono qui in emergenza, anche se bene o male resto sempre una componente di San Michele e lo sarò a vita - prosegue Biagi -. Qualche volta ho aiutato agli allenamenti quest’anno. Tocca di nuovo a me e mi metto a disposizione, non posso tirarmi indietro.Posso solo dire che la squadra di San Michele è fortissima e vuole tornare a vincere".

Michele Bufalino