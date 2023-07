Il salotto incantato dei bambini Tra clown, marionette e fantasia "Sono loro gli spettatori del futuro"

Se per i grandi c’è il “ Caffè“, per i bambini c’è la "Versiliana dei Piccoli". Un salottino incantato che – con la direzione di Massimo Martini e in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus – propone anche quest’anno un ampio cartellone di appuntamenti fantasiosi. Ben 23, articolati su 3 diversi palcoscenici: 14 nell’Arena dei Piccoli, sotto i pini dannunziani, 3 nei giardini del Palazzo Mediceo di Seravezza, grazie a un rinnovato accordo con il Comune di Seravezza e, novità di quest’anno, la Versiliana toccherà anche la località di Focette con 6 spettacoli nel parco giochi di via Cipro angolo via Mameli.

All’arena dei piccoli della Versiliana gli spettacoli si tengono come da tradizione ogni martedì e giovedì alle 18.30. In programma, dopo l’esordio con i burattini di “Don Chisciotte”, la magia del “Clown spaventati panettieri” (18 luglio); poi “Balloon adventure” (20 luglio); ancora i burattini in “Il drago dalle sette teste” (25 luglio). E ancora “Tutti in valigia” (27 luglio); lo show esilarante di “Giulivo clown baloon show” (1 agosto); il teatro d’attore con “Oh!”; e la visual comedy “Woow!”. A cui segue “Gunteria Soup” (il 10 agosto) tra pantomima, clownerie, giocoleria, magia, ed equilibrismo. Ancora clownerie in “The really stupid show” (17 agosto); attori e marionette per “Le penne dell’orco” (22 agosto); e il sorprendente “C’ era due volte un piede” (24 agosto); per finire col musical “Re Serpente” (29 agosto). A Seravezza, negli splendidi giardini di Palazzo Mediceo, il debutto è affidato alla visual comedy “Felici per sempre” (24 luglio, come sempre alle 17.30) che mescola l’arte dei clown alla danza, quindi il “Giulivo Clown Splash Show” (6 agosto) e il teatro di figura “Crochè varietè” (9 agosto).

E la Versiliana dei piccoli, come anticipato, quest’anno si allarga e abbraccia anche il parco giochi delle Focette, dove prenderà vita “L’incantesimo degli gnomi” (28 luglio); poi clown e giocolieri si esibiranno in “Rhum” (2 agosto), poi toccherà al mimo di “Zona franca” (4 agosto). Ancora “Blacksmilzo” (9 agosto); “La storia di Prezzemolina” (11 agosto); per concludere con “I quattro musicanti di Brema” (16 agosto) che portaranno sul palco anche il pubblico.

"I bimbi – conclude Martini – sono gli spettatori del futuro e vogliamo che possano assistere a uno spettacolo coinvolgente che sia per loro anche un momento di formazione".