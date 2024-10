Da outsider a favoriti. Il "miracolo" di Inzaghi

Come ti cambio il “mondo“ in tre mesi. La curiosità però è di quelle che fanno sorridere e fanno salire – al tifoso nerazzurro – tra tutti i valori (per dirla come il cantante Rovazzi) dell’"andare a comandare". Di che parliamo? Riavvolgiamo il nastro al 31 agosto e apriamo il sito "Sisal", uno dei principali siti di scommesse in Italia. Scorrendo l’articolo di presentazione del campionato Cadetto, leggendolo da capo a piedi, il Pisa non è mai neppure nominato. Fra le sei squadre candidate alla promozione troviamo – in ordine di preferenza dei bookmakers – Sassuolo, Palermo, Cremonese, Sampdoria e Salernitana. Emiliani e siciliani – per altro – avrebbero avuto, secondo gli esperti, una marcia in più rispetto a tutte le altre compagini. E la squadra di Inzaghi? Neppure presa in considerazione.

Oggi, ovviamente, le cose stanno in modo opposto. Il Pisa è entrato di prepotenza nel novero delle super-favorite di questa annata. Secondo i principali portali il Sassuolo resta comunque la favoritissima: Snai quota i neroverdi uno a due virgola cinque. Anche per Sisal e Bet365 gli emiliani alla fine vinceranno la Cadetteria. Ma se tutti sono concordi sul valore del Sassuolo, allo stesso c’è unità anche nella valutazione del Pisa considerata la seconda forza del torneo. La Snai quota i nerazzurro uno a cinque virgola cinque, stessa valutazione dello Spezia di D’Angelo. Crede ancora di più nella compagine di Inzaghi la Sisal che dà il Pisa uno a cinque. Cremonese e Palermo sono date uno a sei e rappresentano le principali candidate all’inseguimento. Anche per Bet365 (che dà il Pisa a cinque) la principale antagonista dei nerazzurri è il Palermo seguita però a distanza da Cremonese e Spezia.

Dopotutto i bookmakers non fanno altro che confermare quanto dice la storia degli ultimi dieci anni di Serie B. Chi era primo alla decima giornata per cinque volte su dieci ha chiuso la stagione sempre al comando e comunque otto volte su dieci ha conquistato la serie A diretta. Per altro, nota spiacevole ma anche ben conosciuta, fra le due "eccezioni" negative dell’ultima decade vi è proprio il Pisa di D’Angelo: primo alla decima e poi sconfitto in finale playoff dal Monza.