Così cambia il traffico

I percorsi di gara saranno chiusi al traffico giovedì 27 e sabato 29 giugno, con largo anticipo rispetto al passaggio dei ciclisti e della carovana. Le chiusure, che riguareranno anche le entrate e le uscite dei passi carrabili, saranno segnalate per tempo, così come i divieti di sosta con rimozione forzata.

Le informazioni sui cambiamenti della mobilità saranno reperibili sulle pagine social e sul sito del Comune. Questo infatti presenterà mappe interattive che per ogni giornata, dal 25 al 30 giugno, indicheranno le informazioni relative ai percorsi di gara, e alle modifiche alla sosta e viabilità. La mappa può essere interrogata sia inserendo il nome della strada di interesse sia cliccando sulla strada stessa, con un menù a tendina si può scegliere il giorno di interesse. In base alle diverse aree alcuni provvedimenti potranno essere in vigore a partire da martedì 25.

Saranno sempre garantite le attività dei mezzi di soccorso ed i percorsi verso le strutture di emergenza sanitaria. Individuati anche varchi e tragitti pedonali per facilitare chi, in quei giorni, sceglierà di abbandonare i mezzi di trasporto e muoversi a piedi tra i diversi luoghi di interesse.