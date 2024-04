"Aspettando la Mezza di Prato": allenamenti collettivi per arrivare preparati alla gara

Domani le vie di Prato si trasformeranno in un suggestivo teatro all'aperto, accogliendo anche tanti atleti internazionali in occasione della Maratonina. Il fulcro dell'evento, Piazza Santa Maria delle Carceri, si prepara a ospitare i corridori impegnati nei 21 chilometri della competizione. Questa manifestazione, che attraversa tutti i luoghi più belli e simbolici della città, è un momento di partecipazione collettiva. La Prato Half Marathon trascende la sua natura di semplice gara sportiva, trasformandosi in un catalizzatore di comunità. Ogni sforzo, ogni sorriso e ogni incitamento contribuiscono a rendere questa esperienza ancora più memorabile per chi vi prende parte, in una dimostrazione di resistenza e spirito combattivo, con i concorrenti impegnati a esprimere il loro massimo potenziale. Domani è il giorno della corsa, il giorno più importante per gli atleti che parteciperanno. Ma per arrivare pronti a un appuntamento del genere c'è bisogno di una lunga preparazione, fisica e mentale. Proprio per questo nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 4 aprile, ogni settimana, precisamente il giovedì, è stato caratterizzato da incontri serali, conosciuti come "Aspettando la Mezza di Prato". Queste sessioni di allenamento collettivo (dieci in totale), organizzate con entusiasmo dall'Asd Prato Promozione, hanno attratto numerosi appassionati, sia corridori che camminatori, che hanno partecipato attivamente. Lo stadio di Atletica Mauro Ferrari ha fatto da cornice a questi raduni, avviando un fitto calendario di preparazione. Grazie al supporto tecnico degli allenatori e al mutuo incoraggiamento, ogni partecipante ha progressivamente ridotto la distanza che lo separava dal traguardo della Mezza Maratona. Questo percorso di avvicinamento alla competizione è stato segnato non solo dall'impegno fisico, ma anche da piacevoli momenti di condivisione e solidarietà tra gli atleti, che hanno saputo creare un clima di allegria e compagnia. L'ultima sessione di allenamento si è conclusa in festa, con gli sportivi che, tra sorrisi e sentimenti di riconoscenza, si sono scambiati brindisi e non solo, celebrando così l'imminente sfida della 34esima edizione della Maratonina Città di Prato.