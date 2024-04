Arriva la Prato Half Marathon. Una grande festa per lo sport

Prato, 12 aprile 2024 – Un mare festoso di partecipanti è pronto ad invadere pacificamente domani le vie della città di Prato per l'edizione numero 34 della Prato Half Marathon, Maratonina Città di Prato. Una variopinta e suggestiva festa che porta allegria nelle strade e nelle piazze. In più, ecco un grande successo di numeri, premiato e nobilitato dalla meravigliosa cornice davanti al Castello dell'Imperatore, con tanti partecipanti provenienti dai luoghi più disparati. È, dunque, un'edizione ricca di eventi e attività complementari la 34esima Prato Half Marathon che avrà il suo start domani alle 9.30, da Viale Piave. La Maratonina di Prato è Campionato Toscano Individuale Assoluto e Master di Mezza Maratona e metterà in strada tantissimi atleti in cerca della maglia di campione regionale della propria categoria. Inoltre saranno numerosissimi i cittadini che avranno indosso il pettorale della Stracittadina per i 10,5 km (Prato Family Run), dove sarà evidenziato il numero 1522 contro la violenza sulle donne e saranno presenti gli amici di Giovanni Iannelli e l'associazione della Fibrosi Cistica. Un segnale al quale va dato senza dubbio risalto, insieme al Walking con Milena Megli e alla Fido Running con gli amici a quattro zampe, in programma domani. Gustoso prologo già nella giornata di oggi, con l’apertura del Village in Piazza delle Carceri, dove verranno ritirati i pettorali, a ritmo di buona musica e tanto entusiasmo. Alle 16 spazio per la Walk Zone, la camminata dinamica per le vie del centro, guidati da un coach tramite cuffie a ritmo di musica. A seguire, l’appuntamento con la Kids Fun Run per bambini con il supporto dell'Avis e del Panathlon Prato e dell'oratorio S. Anna.

Alla mezza maratona di domani parteciperà anche il Sindaco di Prato Matteo Biffoni, al quale oggi verrà consegnato il pettorale numero 1: «La Prato Half Marathon è l’espressione massima dell’esplosione di festa e di colori – sottolinea proprio il Ssindaco Biffoni – in una giornata nella quale si uniscono tutte le generazioni e le famiglie. Apprestiamoci dunque a vivere tutti insieme lo spirito di questa corsa correndo, camminando o semplicemente partecipando, per lanciare un segnale importante. La manifestazione quest’anno – aggiunge il sindaco di Prato – avrà anche un numero da seguire, il 1522: quello contro la violenza sulle donne, perché la manifestazione, assieme al Comune di Prato, sostiene questa fondamentale campagna per i diritti. Io ci sarò come tutti gli anni e per me sarà l’ultima partecipazione da primo cittadino, ma continuerò comunque a correre in questo splendido evento che fa conoscere luoghi davvero unici della nostra città». Anche l’assessore allo Sport del Comune di Prato, Simone Faggi, ha voluto sottolineare l’eccellenza dell’evento: «La Maratonina città di Prato è, per la nostra comunità, una grande festa di aggregazione e di socialità – afferma l’assessore – nell’ambito di una sinergia che testimonia la grande vitalità del nostro territorio».

«Sarà ancora una volta una festa di colori – spiega uno degli organizzatori, Silvano Melani – con lo start da viale Piave, davanti al Castello dell'Imperatore, domani alle 9.30, alla presenza del campione handbike Christian Giagnoni e dei gruppi dei ragazzi in carrozzina che partiranno per primi». Dietro i partecipanti alla Stracittadina, poi il Walking con Milena Megli e la corsa Fido Running con gli amici a quattro zampe. «I partecipanti troveranno punti musica e divertimento lungo il percorso – aggiunge Fabrizio Lanzini, del comitato organizzativo – che vedrà come al solito tanto pubblico all'arrivo e lungo il percorso. Sarà una grande festa con il supporto delle associazioni del territorio e di tanti amici che saranno ad aiutare la manifestazione. Per Prato sarà una domenica speciale, perché il nostro obiettivo è portare tutti a correre e a camminare». E poi, anche recenti evidenze scientifiche lo dimostrano: uno studio dell'Institute of Cardiovascular Science dello University College London rivela, ad esempio, che la partecipazione a una maratona è in grado di migliore in modo sensibile la salute cardiovascolare, riducendone l'età fino anni quattro anni. Un motivo in più per essere presenti a Prato, protagonisti di un evento che fa bene alla mente e alla salute fisica.