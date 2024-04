Rete dei Comuni Sostenibili. Buone pratiche, avanti tutta

di Michele Bufalino

SAN GIULIANO TERME

Il Comune di San Giuliano Terme ha aderito di recente alla Rete dei Comuni Sostenibili, inserendo anche la sostenibilità nel proprio statuto comunale. Il 22 aprile all’Agrifiera 2024 Rcs pubblicherà i risultati del rapporto di sostenibilità. L’assessore alle politiche dell’ambiente sangiulianese, Filippo Pancrazzi, spiega l’importanza di questa adesione, come visione presente e futura del territorio. "La nostra amministrazione si impegna a partecipare al monitoraggio volontario delle azioni e delle politiche locali - dichiara Pancrazzi - con indicatori locali di sostenibilità utili alla produzione del rapporto di sostenibilità che comporta un approccio più scientifico alla questione e ad impegnarsi, rispetto all’Agenda 2030 dell’Onu, per mettere in campo tutte le azioni per raggiungere ed estendere i parametri di sostenibilità". Un percorso nel medio-lungo termine quello intrapreso da San Giuliano: "La futura amministrazione potrebbe avere risultati importanti già a fine 2024 - precisa Pancrazzi -. Si tratta però di un periodo che darà significativi riscontri al termine della prossima legislatura, ma per raggiungere il 100% di sostenibilità ambientale non servirà un quinquennio, ma si andrà ben oltre. Abbiamo iniziato a raccogliere i dati da luglio 2023". Uno dei motivi dell’adesione da parte del comune pisano è la volontà di far squadra: "Spesso le amministrazioni affrontano problemi mai visti prima - conclude Pancrazzi -. Entrare in questa rete significa poter essere d’aiuto e ricevere a nostra volta aiuto. Ci ha convinto la voglia di fare gruppo e squadra, lavorando in un grande gruppo singolo di amministratori locali". Il rapporto stilato dalla RCS, che sarà presentato il 22 aprile, si basa su una serie di indicatori che spaziano dall’ambiente all’economia, dagli aspetti sociali alla parità di genere. Maurizio Gazzarri, dell’associazione, anticipa alcuni temi significativi emersi dall’analisi: "San Giuliano Terme è il primo comune della provincia di Pisa ad aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili - afferma Gazzarri -. Il rapporto di sostenibilità rivelerà dati cruciali, ad esempio a San Giuliano il 100% della domanda potenziale per gli asili nido è soddisfatta e ci sono ottime percentuali per ciò che riguarda la transizione ecologica nella rigenerazione degli edifici pubblici". L’adesione del comune alla RCS è un passo importante verso un futuro più sostenibile per San Giuliano Terme. "In tutta Italia sono 102 i comuni che hanno aderito - conclude Gazzarri -. In Toscana ci sono anche Prato, Lucca, Follonica e San Gimignano. Quella di San Giuliano Terme è una importante adesione perché a nostro avviso il territorio è una sintesi delle poltiche di Pisa e dintorni, per quanto riguarda la sostenibilità, per un paradigma composto da tante sfaccettature".