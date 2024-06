Università di Siena. L’Ateneo sostenibile dove costruire il proprio domani

di Egidio Scala

Studiare nella tranquillità di uno spazio verde a pochi metri dal centro della città, in un luogo davvero sostenibile e certificato tra i meno inquinati d’Europa. Far parte di un mondo inclusivo e internazionale, dove incontrerai persone provenienti da più di cento nazioni. Poter dialogare quotidianamente con il tuo professore, perché il rapporto tra docenti e studenti è di uno a dieci.

Chi volesse immaginare tutto questo e trasformarlo in realtà, oggi può scegliere di farlo vivendo una vera esperienza formativa e personale all’Università di Siena, l’ambiente ideale in cui crescere attraverso il confronto e all’interno di una comunità che accoglie e sostiene gli studenti lungo il proprio percorso formativo. Per l’anno accademico 2024-2025, l’Ateneo senese ha un’offerta didattica con 78 corsi di laurea, di cui 34 triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico. Sono 3 i corsi di nuova istituzione. La triennale in ’Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio’ a San Giovanni Valdarno, è a orientamento professionale e numero programmato. A Siena si tiene la magistrale in ’Chimica per le scienze agroalimentari’, mentre ad Arezzo la magistrale a ciclo unico in ’Scienze della formazione primaria’, a numero programmato. Gli altri corsi spaziano sulle diverse aree disciplinari: Beni culturali, Formazione, Lettere, Lingue, Storia e Filosofia; Fisica, Ingegneria e Matematica; Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie; Ambiente, Biologia, Chimica, Farmacia e Geologia; Economia, Giurisprudenza, Scienze sociali e Scienze politiche.

L’Università di Siena propone 17 corsi di studio erogati in lingua inglese e 9 double degree, che permettono di conseguire il doppio titolo italiano e straniero in collaborazione con prestigiosi atenei internazionali. L’Ateneo pone particolare attenzione allo sviluppo delle competenze trasversali, quelle abilità che non fanno parte di uno specifico ambito professionale, ma che rientrano nel quadro più generale delle competenze interpersonali e comunicative. Sono 25 i percorsi formativi, distribuiti nelle quattro macro-aree delle soft skills, digital skills, sustainability e global citizenship.

Le immatricolazioni si aprono il 4 luglio e si chiudono il 4 novembre per corsi triennali e cicli unici, mentre per le magistrali non a numero programmato la scadenza è al 20 dicembre. La procedura è interamente on line e accessibile dal sito web dell’Ateneo. Le informazioni sui corsi di laurea e sulle immatricolazioni sono disponibili sul portale ’Orientarsi’ (https://orientarsi.unisi.it/ ).