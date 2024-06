Università di Genova. Un campus diffuso interdisciplinare e aperto al mondo

L’Università di Genova (UniGe) è multidisciplinare e ben radicata con la sua struttura di campus diffuso tra Genova, Savona, La Spezia, Imperia e Ventimiglia con i prestigiosi Giardini Botanici Villa Hanbury (info su unige.it). Anche la sede genovese è organizzata in campus: Albaro (Scuola Politecnica- Ingegneria), Balbi-Darsena (Scuola di Scienze Sociali e Scuola di Scienze Umanistiche), Carignano-Sarzano (Scuola di Scienze Sociali - Dipartimento di Scienze della Formazione e Scuola Politecnica - Architettura), San Martino (Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche), Valletta Puggia (Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali).

UniGe capta le richieste del mercato del lavoro e le aspettative dei giovani per un’adeguata offerta formativa. In questa ottica, nell’anno accademico 23/24 ha riscosso ampio successo un corso innovativo, ancora attivo, di Politiche, governance e informazione dello sport, per fornire capacità utili a percorsi professionali nel settore sportivo. Per il prossimo anno saranno avviati i nuovi corsi di laurea in Scienze e culture agroalimentari del Mediterraneo e Tecniche di neurofisiopatologia. Il primo si ispira alla tradizione agricola e culturale dell’Italia e che suscita molto interesse all’estero; il secondo risponde all’esigenza di figure sanitarie sempre più specializzate.

Un focus fondamentale è dato dalle discipline marine e marittime, tratto caratterizzante di UniGe. Tra i corsi, la laurea in Design del prodotto nautico che collabora con la Beijing University of Chemical Technology, e offre un curriculum a doppio titolo, italiano e cinese. La laurea magistrale Yacht Design è in inglese e ha una partnership consolidata con la Florida International University di Miami. La laurea magistrale in Economia e management marittimo e portuale è l’unico corso per figure professionali altamente specializzate nello shipping e nell’intermodalità.

L’internazionalizzazione è la cifra anche di altri ambiti strategici: energia e sostenibilità, digitalizzazione e tecnologia, cultural heritage. Oltre a corsi in inglese, ci sono percorsi a doppio titolo come, ad esempio, la laurea magistrale in Energy Engineering che offre un curriculum internazionale con la Universitè Savoie Mont Blanc (Francia) o, in alternativa, con il Management Center Innsbruck (Austria).

Ci sono due percorsi a doppio titolo anche per Ingegneria chimica e di processo: partner di UniGe sono l’Università di Liegi (Belgio) e l’Università di Valencia (Spagna). La magistrale in inglese in Robotics engineering è inserita nel progetto Erasmus Plus J-EMARO (Japan Europe Master on advanced Robotics). Dopo il primo anno in Europa (oltre a UniGe, in alternativa, all’Ecole Centrale de Nantes o alla Warsaw University of Technology) gli studi proseguono alla Keio University of Tokyo. Sulla tecnologia medica, IANUA, la Scuola Superiore di UniGe, ha il programma di eccellenza Medical Technology and Digtal Health- MedTech, integrato tra la Scuola Politecnica e la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.

Diversi dipartimenti di UniGe hanno sede in alcuni Palazzi dei Rolli (Patrimonio Unesco). Da qui la sensibilità verso lo studio del cultural heritage, la sua conservazione e diffusione. Il corso in Digital Humanities unisce conoscenze scientifiche e umanistiche per un percorso multidisciplinare con opzioni internazionali che forma professionisti con competenze in cultura e comunicazione digitale, ICT, multimedialità e interattività.

Egidio Scala