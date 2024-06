Tasse: riduzione del 20% per merito a chi si iscrive alle magistrali

In merito alle le tasse, l’Università di Siena conferma per l’anno accademico 2024-2025 l’esenzione totale per gli iscritti con Isee familiare fino a 23mila euro. Gli iscritti al primo anno di laurea magistrale, che abbiano conseguito il titolo di studio triennale in corso con la votazione di 110/110 o 110/110 e lode, in qualunque ateneo italiano, potranno usufruire di una riduzione, per merito, del 20% rispetto all’importo dovuto. L’Ateneo ha inoltre stanziato una somma cospicua per interventi di sostegno a favore di studenti e studentesse che versano in situazioni di disagio, anche temporanee, con esonero parziale o totale dei contributi universitari.

Frequentare l’Università di Siena significa avere anche a disposizione servizi e opportunità in grado di migliorare la propria esperienza, dagli abbonamenti ad autobus e treni con costi ridotti alle agevolazioni bancarie, fino alla possibilità di estendere l’assistenza sanitaria anche per chi non è residente in Toscana.

Si può far parte delle tante associazioni studentesche, praticare uno degli sport organizzati al Cus, cogliere occasioni culturali tra arte e letteratura, cinema e teatro, musica e radio. Il servizio di supporto psicologico è finalizzato al sostegno emotivo delle studentesse e degli studenti e l’Ateneo con i fondi del 5x1000 ha finanziato progetti di ricerca dedicati alle generazioni più giovani, quali il contrasto ai disturbi alimentari e l’analisi dei sintomi di ansia e depressione.

Siena è tra le pochissime Università in Italia a essersi dotata di una ’stanza del silenzio’, spazio riservato per chi avverte il bisogno di un momento di stacco e concentrazione, e di due orti gestiti dalle studentesse e dagli studenti. L’Ateneo prosegue infine nel progetto ’Cresce con te’, impegnandosi a piantare un albero per ogni immatricolato, a compensazione delle emissioni prodotte in media duramente il periodo di studio. Si tratta di una scelta concreta e tangibile che caratterizza e qualifica sempre più l’Università di Siena sul tema della sostenibilità.