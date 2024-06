Orientamento fondamentale per le matricole

Studentesse e studenti sono al centro delle politiche di ateneo ancora prima di essere delle matricole. L’Università di Pisa offre infatti un servizio di orientamento per dare loro tutte le informazioni e le competenze necessarie per scegliere i corsi ’giusti’. A tale scopo organizza eventi di orientamento per ragazzi delle scuole superiori durante l’anno, a partire da UniPiOrienta che nel 2024 si svolgerà a Pisa dal 10 al 12 ottobre.

"Il servizio di orientamento ha un ruolo significativo nel garantire il successo accademico, professionale e personale degli studenti e delle studentesse – spiega Laura Elisa Marcucci, delegata per le attività di orientamento –. Sono ancora molti, infatti, i luoghi comuni da sfatare. Per esempio, la convinzione che chi esce da una scuola superiore di indirizzo più umanistico, come per esempio un liceo classico, non possa studiare con successo una materia Stem, come fisica o matematica, non corrisponde alla realtà. Inoltre, non tutti sono al corrente degli sbocchi professionali di ciascun percorso di studio e delle agevolazioni a cui gli studenti a basso reddito hanno diritto".

Una volta immatricolati i giovani hanno a disposizione spazi e servizi che crescono ogni anno, rendendo più agevole il loro percorso di studio. Sono 400 le aule per la didattica, distribuite in 27 edifici inseriti in città, e 25.000 i posti a sedere, per una superficie complessiva - tra aule, laboratori, biblioteche e servizi - di circa 70.000 metri quadrati. Chi si iscrive può usufruire di un tutorato di accoglienza per inserirsi al meglio e ogni dipartimento offre un servizio di tutorato alla pari, in cui studenti ’senior’ si mettono a disposizione dei colleghi più giovani, per fornire informazioni e sciogliere dubbi.