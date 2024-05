L’elenco degli enti accreditati. E le modalità per chiedere il bonus

L’amministrazione comunale ha scelto chi saranno i 21 soggetti fra i quali le famiglie potranno scegliere il centro più adatto ai propri figli.

Ecco l’elenco: Asd circolo nuoto Lucca, Asd L’Arca di Noè, Virtus Lucca, Ets Centro antiviolenza Luna Aps, circolo Anspi Vivere San Pietro a Vico Aps, Sport & Fun, Asd Estate giovani, Aics Lucca, Scuolina Raggi di Sole, associazione Stella Italiana onlus, Oratorio Sant’Anna, Asd Koala Sun Play, Associazione Schermistica Lucchese “Oreste Puliti”, Asd Libertas Lucca, Kreativa Aps, Don Aldo Mei soc. coop. soc., Asd Libertas Ponte a Moriano, Happy Gym srl ssd, Il circo e la luna, Centro equitazione La Luna ass. sportiva dilettantistica, Le Mura Spring basketball.

Come si vede una vasta possibilità che spazia dalle attività fisiche più tradizionali e occasione di stare a contatto con la natura e gli animli, ma anche di entare in contatto con realtà impegnate nel sociale e nel volontariato.

Per favorire la frequentazione di queste attività, che rappresentano un importante momento di aggregazione e un valido sostegno alla conciliazione fra lavoro e famiglia, l’amministrazione comunale mette a disposizione i voucher, agevolazioni economiche spendibili presso uno dei 21 soggetti inseriti nell’elenco comunale degli organizzatori e gestori dei centri.

Ciascun voucher è riferito a un periodo di iscrizione alle attività estive di almeno di 2 settimane, anche non consecutive, e servirà per la totale o parziale copertura della frequenza, fino ad un massimo di 180 euro. In particolare, sarà erogato il contributo massimo di 180 euro alle famiglie con Isee fino a 20mila euro, mentre il voucher sarà non superiore a 110 euro per le famiglie con Isee da 20mila a 30mila euro.

Le richieste dovranno essere presentate entro il 2 giugno prossimo, solo in modalità online collegandosi al sito www.comune.lucca.it e seguendo il seguente percorso: Sportello Telematico - Servizi Scolastici e per l’infanzia – Andare al Centro Estivo - Concessione del contributo per la frequenza dei centri estivi – Accedi a ecivis.