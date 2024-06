ITS Prime. Ecco la Tech Academy che qualifica i giovani per il mondo del lavoro

di Marina Santin

Fornire ai giovani una preparazione eccellente che li abiliti a costruire il proprio futuro e a entrare da protagonisti nel mondo del lavoro e, al tempo stesso, sostenere il tessuto imprenditoriale toscano che, grazie a ragazzi preparati e motivati, può mantenersi un attore competitivo nel sistema economico globale.

Questa la mission di ITS Prime - Tech Academy di Firenze, un Istituto Tecnologico Superiore, che si configura come Fondazione di partecipazione, "votato a offrire – spiega Ludovica Fiaschi, presidente della Fondazione – una formazione terziaria post-diploma altamente specializzata e professionalizzante con particolare riferimento al settore meccatronico, digitale e dell’automazione".

Il programma formativo è concepito "partendo – afferma la presidente Fiaschi – dall’ascolto dei bisogni delle imprese (oggi abbiamo oltre 95 soci di cui il 60-70 % sono aziende che fanno parte della Fondazione); dalle esigenze del mondo del lavoro, sempre più alla ricerca di figure professionali capaci di progettare, gestire e ottimizzare i sistemi tecnologici dell’industria (e noi formiamo middle manager pronti a intraprendere una carriera di responsabilità); e dalle richieste dei ragazzi. Li educhiamo infatti alla specializzazione e, al tempo stesso, alla trasversalità, perchè oggi non basta essere bravi nella propria materia".

"Per questo – continua Ludovica Fiaschi – i nostri percorsi comprendono anche alle discipline come comunicazione, scrittura del curriculum, team building, presentazione delle proprie idee perchè le figure che formiamo devono essere il più complete possibile".

ITS Prime - Tech Academy è una realtà in continua evoluzione. Oltre ai percorsi formativi, che si arricchiscono ogni anno, "di recente abbiamo nominato degli Ambasciatori, studenti che hanno finito il percorso con successo e si fanno portavoce dell’Academy, e a breve, inaugureremo due nuovi laboratori, uno dedicato all’elettronica ed elettroottica, ospitato presso l’azienda Leonardo a Campi Bisenzio, l’altro di meccanica e automazione industriale con sede a Pistoia. Inoltre, potenzieremo ulteriormente il laboratorio di Firenze".

La chiave vincente dei corsi ITS Prime, alcuni dei quali hanno il 98% degli occupati dopo sei mesi, in ruoli coerenti con le discipline studiate, è conclude Ludovica Fiaschi "l’abbinare la parte teorica e quella pratica e, soprattutto, l’abilità di fare dialogare le voci del mondo delle imprese, di quello accademico e quello scolastico perchè se non si fa squadra non si hanno risultati".