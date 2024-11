ISI di Barga, la formazione che guarda verso il futuro

Offrire un’offerta didattica diversificata, che risponda ai diversi bisogni degli studenti. È questo l’obiettivo principale dell'ISI di Barga, Istituto di istruzione superiore con un’offerta formativa variegata e completa. Un polo umanistico con Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane con l'opzione Economico Sociale al polo professionale e tecnico con l’Istituto Professionale Alberghiero F.lli Pieroni e l’Istituto Tecnico Tecnologico Ferrari ubicato a Borgo a Mozzano. Uno dei due edifici di Barga è stato completamente ricostruito con tecniche innovative per renderlo sicuro nella struttura e rispondente alle richieste di una didattica innovativa: ogni aula è dotata delle più moderne dotazioni tecnologiche, i laboratori informatici e linguistici sono all’avanguardia ed i laboratori di cucina, sala, accoglienza turistica sono di ultima generazione e coerenti con il mondo del lavoro. È presente inoltre una ricca biblioteca digitale con una dotazione libraria notevole. L’Istituto Superiore di Istruzione di Barga si propone da sempre la formazione di cittadini attivi nel contesto sociale e professionale, inclusivi e capaci di costruire il proprio futuro in maniera consapevole e in autonomia. Il polo liceale, proseguendo e attualizzando una lunga tradizione, ha formato generazioni di studenti e oggi continua nella sua azione garantendo una formazione completa, approfondita ed in linea con i tempi. L’istituto alberghiero rappresenta indubbiamente una scelta vincente in un settore in grande sviluppo nella zona. Invece l’Istituto Tecnico Tecnologico Ferrari propone i seguenti percorsi specialistici: chimica e materiali, biotecnologie sanitarie ed energia. La storica e proficua collaborazione con le aziende del settore cartario e chimico assicura un percorso in linea con le richieste del mondo del lavoro, grazie anche ai laboratori all’avanguardia e alla professionalità ed esperienza dei docenti. L'ISI di Barga è un'eccellenza nel panorama educativo per le sue caratteristiche inclusive. Con una visione rivolta all’accoglienza e all’istruzione di ogni studente, si distingue per il suo ambiente aperto. A partire dall’accessibilità fisica, che è sempre stata attentamente considerata e garantisce spazi e strutture conformi agli standard di accessibilità. Questo permette a studenti diversamente abili di partecipare appieno alla vita scolastica. Presenti in più attività extracurriculari: eventi e progetti che celebrano la diversità culturale ed individuale.