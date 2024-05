Imparare giocando con i campus estivi

Arriva l’estate e per bambini e adolescenti è tempo di vacanze, un momento di libertà da sempre dedicato al gioco e al divertimento, ma che se correttamente supportato da un corretto approccio pedagogico, attraverso adeguati contenuti educativi, può rappresentare anche una preziosa opportunità di crescita, umana come sociale. In tal senso i campi estivi offrono una ghiotta occasione di incontro e confronto con gli altri e la possibilità di vivere esperienze nuove e stimolanti e Firenze mette a disposizione delle famiglie un ricco pacchetto di opportunità tra cui scegliere. In città come in campagna, al mare come in montagna. Lo sport è certamente il veicolo più immediato a livello di educazione e interazione, fornendo in maniera del tutto naturale insegnamenti che vanno dal rispetto dei ruoli e delle regole, alla socializzazione attraverso la partecipazione attiva e la competizione amichevole. Allo stesso modo, anche il semplice gioco di gruppo, così come tutte le attività connesse in qualche modo alla natura, forniscono nella fase dello sviluppo gli strumenti per imparare a riconoscere le emozioni e gestire le relazioni, o anche ad esprimere e rafforzare la propria identità, tanto a livello individuale quanto collettivo. L’estate 2024, infine, propone anche un’esperienza decisamente fuori del comune, ma che senza dubbio si annuncia altamente formativa. Parliamo del centro estivo circense, organizzato da Circo libre in collaborazione con il centro di sperimentazione culturale di Firenze, “Lumen”, in cui bambini e ragazzi si cimenteranno con la giocoleria, l’equilibrismo sui trampoli e il teatro comico... prima di andare in scena!