IIS "Carrara-Nottolini-Busdraghi" Un politecnico all’avanguardia

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carrara-Nottolini-Busdraghi” si configura come un politecnico specializzato negli ambiti Giuridico-Economico (sede “F.Carrara”), Costruzioni Ambiente e Territorio (sede “L.Nottolini”) e Agroambientale (sede “N. Brancoli-Busdraghi”) Le tre scuole sono accomunate dalla stessa serietà dell’impegno a cui sono chiamati gli studenti. Dopo cinque anni di studio, tutti gli studenti saranno all’altezza di avviare un percorso universitario o lavorativo. Significativi, sotto l’uno e l’altro profilo, i risultati messi in luce dalle ricerche della fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) i quali ben evidenziano che tutti e tre gli indirizzi si assestano sui livelli più alti in ambito interprovinciale per istituti analoghi, con una situazione di primato per il “Carrara” relativamente al successo universitario espresso dall’indice FGA.

ITE”F.CARRARA” La centralità dell’economia di fronte alle sfide del nostro tempo

Una realtà scolastica attenta al mondo dell’impresa colto nelle sue articolazioni aziendali, bancarie, assicurative e del marketing (indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING, E ANCHE DIGITALE), inserito nelle dimensioni dei nuovi rapporti globali e degli elementi linguistico-comunicativi, che li rendono possibili (indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING) e osservato attraverso le più recenti applicazioni informatiche (indirizzo SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI).

ITG”L.NOTTOLINI” Costruire nel rispetto del territorio

Una scuola in cui la formazione scientifica e la progettazione edilizia si coniugano con il rispetto dei materiali impiegati e del contesto ambientale (indirizzo PROGETTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA) e dove la ricerca del miglioramento dell’efficienza statica ed energetica degli edifici è inscindibile sia dalla tua tela della eco-compatibilità e della bio-sostenibilità, sia dalla prevenzione del rischio sismico (indirizzo RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA-ENERGETICA).

ITA “N.BRANCOLI BUSDRAGHI” Un rapporto produttivo fra Uomo e Natura

Un istituto proteso allo sviluppo delle competenze necessarie per gestire ed organizzare un’azienda agraria, valutarne beni, diritti, servizi e promuoverne i prodotti (indirizzo PRUDUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI); per tutelare il patrimonio ambientale, nel rispetto della sua cultura, degli equilibri idrogeologici e paesaggistici (indirizzo GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO; per cogliere, infine, la specificità di alcune produzioni (indirizzo VITICOLTURA ED ENOLOGIA).