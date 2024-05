Capannori e Altopascio. Tante opportunità e agevolazioni a partire già dal mese di giugno

Con la bella stagione e la prossima chiusura delle scuole ritornano le attività dei Campi estivi per ragazzi nella Piana.

Partiamo da Capannori. Anche per l’estate 2024 l’amministrazione comunale prevede agevolazioni per le famiglie i cui figli frequenteranno i centri estivi realizzati da operatori selezionati dal Comune attraverso un apposito bando, in totale 28, che a partire dal mese di giugno e fino a settembre realizzeranno attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Una misura per consentire al maggior numero possibile di bambini e ragazzi di frequentare una importante opportunità culturale, educativa e di svago. I voucher saranno assegnati tramite un avviso pubblico già pubblicato. Potranno usufruirne le famiglie con Isee in corso di validità fino a 30 mila euro. I bonus saranno assegnati in maniera proporzionale in base al reddito Isee. E’ previsto un bonus massimo di 170 euro. L’importo del contributo cala in maniera lineare e puntuale fino ad un minimo di 70 euro per coloro che hanno un Isee compreso tra 25.000,01 euro e 30.000. Per ogni bambino che abbia una disabilità certificata, ai sensi della Legge 104 del 1992, il voucher compartecipativo sarà di 200 euro. Le domande per l’assegnazione dei bonus, dovranno essere presentate unicamente on line entro le ore 12 del 3 giugno 2024. Sul sito del Comune si possono trovare tutte le associazioni che svolgeranno il sevizio, con indirizzi e numeri di telefono.

Ad Altopascio l’amministrazione comunale organizza i centri estivi che riguarderanno i bambini dai 3 anni in su e poi ragazzi e adolescenti attraverso le realtà del territorio che si accrediteranno. Il periodo va dal 10 giugno al 15 settembre. Le attività prevedono una variegata offerta: dallo sport ai laboratori, dalle attività di animazione a quelle di socializzazione. Un valore aggiunto del 2024 sarà la promozione della lettura: il Comune di Altopascio ha vinto un bando per la promozione della lettura fin dalla tenera età e ha deciso di inserirla anche nei centri estivi. Ci saranno quindi dei momenti - organizzati direttamente dalle associazioni convenzionate col Comune che mette a disposizione il personale che si occuperanno di promuovere la lettura. Anche per il 2024, inoltre, il Comune di Altopascio stanzia un fondo specifico per le famiglie per riconoscere contributi per consentire l’iscrizione dei figli ai centri estivi: il bando uscirà la prossima settimana e va a coprire una buona parte della quota di iscrizione.

Massimo Stefanini