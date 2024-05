Pronti per l'estate: una pratica guida alla scelta del summer camp ideale

I centri estivi rappresentano delle importanti occasioni di svago al fine di mantenere attiva la socialità anche dopo la chiusura della scuola. L’offerta a Firenze è ricca e variegata, inizia a giugno e si conclude a settembre ed è un prezioso aiuto per tutti i genitori che lavorano, ma non solo, in quanto permette ai bambini e ai ragazzi fino a 16 anni di vivere esperienze uniche (oltre che, qualora lo vogliano, avvantaggiarsi con i compiti per le vacanze): si può scegliere tra centri estivi dedicati allo sport, alle lingue straniere, alla natura, al teatro, all'arte, alla cultura, agli animali, alla cucina, alla tecnologia, alla musica e molto altro, la maggior parte dei quali è organizzato in base ad un orario giornaliero (ma esistono anche quelli che prevedono il pernottamento). Accanto alle proposte comunali, poi, ci sono quelle private dove si può avere accesso a strutture d'eccellenza: ne è un esempio "E-State in Volo" dell’Istituto Tecnico Aeronautico, dove c'è a disposizione l’aula dei simulatori di volo per provare, guidati da un istruttore qualificato, le loro prime manovre aeree. Se per i più piccoli, solitamente, sono il padre e la madre a decidere basandosi sulle passioni dei propri figli, per quanto riguarda gli alunni delle scuole medie, quindi tra i 10/11 e i 13/14 anni, vi è una maggiore autonomia: durante l'adolescenza, infatti, si ha maggiore consapevolezza dei propri interessi e, pertanto, diventa fondamentale orientarsi su un centro estivo specializzato per una particolare fascia d'età. Ad ogni modo, altra cosa molto importante ai fini della scelta è quella di confrontarsi con altri genitori che hanno già fatto fare ai propri figli un'esperienza del genere. Inoltre, è buona norma visitare di persona il centro estivo, assicurarsi che ci sia almeno un animatore ogni sei bambini e che - in caso di pernottamento - non ci siano stanze singole ma almeno doppie, in quanto ciò allevierà il senso di solitudine di vostro figlio e gli permetterà di stringere forti legami.