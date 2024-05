Barga, offerte per tutti i gusti. Dallo sport, alla natura e la musica

Tante le iniziative attivate nel territorio della Valle del Serchio studiate appositamente per accogliere e fare divertire i bimbi e le bambine, dai piccoli ai più grandicelli a seconda delle proposte specifiche, che con la fine degli impegni scolastici avranno la possibilità di vivere esperienze diverse in compagnia di nuovi amici.

Tra le diverse proposte al momento disponibili nella Media Valle del Serchio un focus particolare meritano quelle del comune di Barga che ha in preparazione i bandi per ben cinque offerte, tutte in ambiti molto attrattivi e dalle molteplici opportunità di svago, sport, divertimento e conoscenza. I Campi o Centri Estivi per i giovani e giovanissimi del comune di Barga potranno anche essere frequentati usufruendo delle agevolazioni previste dall’amministrazione comunale. Anche se le date non sono ancora certe, sicuramente partiranno dopo la metà di giugno i campi estivi organizzati dall’Unità pastorale di Fornaci di Barga, Ponte all’Ania, Loppia e Filecchio per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni, con un orario giornaliero che va dalle 8.30 alle 16.30. Sarà arricchito da un bel gruppo di giovani animatori guidati da don Giovanni Cartoni, parroco dell’Unità Pastorale, pronti a fare vivere ai loro ospiti ore di allegria e divertimento, tra merende, sport, visite guidate sul territorio e gite organizzate per incuriosire e fare scoprire angoli di grande bellezza locale che spesso, seppure vicini, non sono abbastanza conosciuti.

Simile tipologia di accoglienza la troviamo anche nel capoluogo, dove l’Unità pastorale di Barga e il proposto don Stefano Serafini propone ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, diverse attività ricreative con buona probabilità in arrivo già nel mese di giugno. Bucoliche e artistiche le settimane, allo studio due diversi appuntamenti, nell’azienda di agricoltura sociale e fattoria didattica "Podere Ai Biagi".

Di più lunga durata, come da tradizione, il "Summer Camp" organizzato dall’Asd Goshin-Do di Barga, che inizia generalmente dopo la prima metà di giugno, per proseguire fino alla prima metà di agosto e propone iniziative, in collaborazione con la Piscina Comunale Barga e le diverse associazione del territorio, per partecipanti dai 5 ai 14 anni di età.

Fiorella Corti