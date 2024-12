Rally Città di Pistoia, l'orgoglio di una comunità Gasperetti (Citroën) si aggiudica la 45

Il 5 e 6 ottobre 2024, il 45° Rally Città di Pistoia ha rappresentato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e per gli sportivi, confermandosi una delle manifestazioni più attese nel panorama rallistico nazionale. Con la partecipazione straordinaria di ben 90 equipaggi iscritti, l'evento ha portato sulle strade toscane un mix di adrenalina, tecnica e passione, attirando piloti di grande calibro e migliaia di spettatori. Tra i partecipanti figuravano nomi noti del settore, che hanno aggiunto prestigio alla competizione e garantito un livello tecnico altissimo. L'organizzazione, curata con grande attenzione da Pistoia Corse Sport in collaborazione con l'Automobile Club Pistoia, ha mantenuto fede alla tradizione, proponendo un percorso affascinante e impegnativo che ha messo alla prova le abilità di guida dei partecipanti. Il tracciato si è articolato su sette prove speciali, distribuite in due giornate: tre nella prima giornata di gara, il sabato, e quattro nella seconda, la domenica. Queste tappe hanno attraversato alcune delle località più suggestive della provincia, offrendo non solo una sfida sportiva, ma anche un'occasione per far scoprire e valorizzare il territorio. Il clima è stato favorevole per tutto il weekend, con condizioni di gara ideali: strade asciutte, temperature miti e un’organizzazione impeccabile che ha garantito il regolare svolgimento della manifestazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza, sia per i piloti che per il pubblico, con misure specifiche adottate lungo il percorso. L'amministrazione comunale ha giocato un ruolo cruciale nella buona riuscita dell'evento, mostrando un forte sostegno logistico e istituzionale. Un momento particolarmente suggestivo è stato il riordino notturno in Piazza Duomo a Pistoia: la piazza, illuminata e gremita di appassionati, ha creato un’atmosfera magica, diventando il cuore pulsante dell'evento e regalando ai presenti un’esperienza indimenticabile. Dal punto di vista sportivo, il Rally Città di Pistoia ha offerto spettacolo e colpi di scena, confermandosi una gara avvincente fino all’ultimo chilometro. A trionfare è stato Federico Gasperetti, che al volante della sua Citroën C3 Rally2 ha messo in mostra una guida impeccabile, caratterizzata da precisione, aggressività e strategia. Il pilota toscano, veterano del rally, ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche del tracciato, imponendosi sui rivali con una performance che ha entusiasmato il pubblico. Da sottolineare anche il secondo posto ottenuto da Silvestri, che, al debutto nella categoria R5, ha dimostrato grande talento e determinazione, confermandosi una promessa da tenere d’occhio per il futuro. Ma il Rally Città di Pistoia non è stato solo una competizione sportiva. L’evento si è rivelato un’importante vetrina per promuovere le bellezze naturali, culturali e storiche della provincia. Il passaggio dei piloti attraverso borghi e paesaggi unici ha acceso i riflettori sul territorio, attirando visitatori e generando un positivo impatto economico per le attività locali. La sinergia tra sport e comunità ha trovato espressione in questa manifestazione, dimostrando quanto sia importante il legame tra eventi di rilievo e valorizzazione del territorio. La soddisfazione generale, palpabile tra organizzatori, piloti e pubblico, è la testimonianza di un lavoro corale ben riuscito. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, dimostrando professionalità e passione, mentre l’entusiasmo degli spettatori ha aggiunto un ulteriore tocco di calore e coinvolgimento. Il 45° Rally Città di Pistoia non è stato solo una gara, ma un’occasione per celebrare la passione per il motorsport e l’orgoglio di una comunità intera, pronta a rinnovare il successo anche nelle edizioni future.