Professionisti internazionali compongono la giuria

La coerenza e/o originalità nella interpretazione della categoria sarà alla base della valutazione della giuria, che terrà conto anche della tecnica adottata e della capacità di suscitare emozioni e sensazioni. I partecipanti saranno giudicati in forma anonima, e i giudici saranno scelti dall’ente e su indicazione del curatore. La giuria sarà formata da fotografi professionisti, giornalisti/redattori, da addetti del mondo dell’imaging o giudici “laici”. Dopo una prima selezione, i finalisti (almeno 10 per categoria) dovranno inviare tempestivamente il file originale non post prodotto nel formato richiesto (insieme a tutte le altre informazioni richieste a discrezione della giuria) per la validazione finale e la verifica di eventuali artefatti, pena l’esclusione dalla fase finale. Tra i sette vincitori di categoria verrà scelto il vincitore assoluto della 13esima edizione, ma la stessa giuria può assegnare altri premi ed eventuali menzioni o autorizzare l’assegnazione di premi da parte di terzi (in accordo con il curatore e con l’Ente).