Il Presidente della Commissione Sportiva Guido Tanteri

Si avvicina a grandi passi l’inizio dell’edizione 2024 del Campionato Provinciale ACI Pistoia, Memorial Roberto Misseri. Il Campionato comprenderà tre rally della provincia di Pistoia: Abeti, Valdinievole e Città di Pistoia. Ne abbiamo parlato con Guido Tanteri, Presidente della Commissione Sportiva AC Pistoia: «L’attesa per la prossima edizione del Campionato Provinciale è davvero tanta - sottolinea con entusiasmo Tanteri -, innanzitutto perché, con queste gare, si vuole rinnovare il nostro ricordo di Roberto Misseri, commissario sportivo nazionale, appassionato punto di riferimento per gli sportivi, prematuramente scomparso nell’aprile del 2019 e per me, che ho raccolto la sua eredità, questo evento diventa particolarmente significativo. Si tratta di un avvenimento che lega insieme gli sportivi del territorio pistoiese - aggiunge Tanteri - e che ogni anno segna successi crescenti, sia in termini di partecipazione che di audience. Dunque, partendo proprio dal lusinghiero bilancio dell’edizione dello scorso anno, anche per questo 2024 faremo segnare grandi numeri. L’impegno dell’AC Pistoia, in questi giorni, è stato davvero grande. Ogni dettaglio viene curato in modo meticoloso, affinché sia la parte sportiva/agonistica che quella organizzativa possano andare di pari passo, realizzando così un avvenimento davvero da ricordare. Il grande impegno del Comitato Organizzatore è garanzia assoluta per la buona riuscita dell’evento». Poi il Presidente Commissione Sportiva AC Pistoia tiene a precisare che «il Campionato Provinciale è organizzato per molte categorie di piloti, ma senza dubbio è dedicato soprattutto ai giovani, che sono il futuro di questo sport per il nostro territorio». A proposito di questo, Tanteri sottolinea: «Le gare che stiamo organizzando per questo 2024 porteranno sul territorio un gran numero di appassionati e addetti ai lavori, così come di meccanici o familiari dei partecipanti. Sarà una grande festa, alla quale non vediamo l’ora di partecipare, attraverso le sue tre tappe che, come da tradizione, distilleranno emozioni e adrenalina a non finire. Sotto altri aspetti, si rinnova, dunque, l’importanza del Campionato Provinciale AC per la città e i suoi dintorni, anche in termini di indotto e di economia locale. A questo - conclude Tanteri - si unisce la possibilità, per i numerosi visitatori, di conoscere più da vicino un territorio bellissimo e ricco di storia, unico nel suo genere, dove cortesia, disponibilità e ospitalità sono tradizionalmente di casa».