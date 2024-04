Coinvolti i veicoli d'interesse storico e collezionistico

Il rilascio delle targhe storiche è un processo che coinvolge diversi enti e richiede il rispetto di specifici requisiti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un decreto attuativo che autorizza il rilascio delle targhe storiche originali per i veicoli di interesse storico e collezionistico. Questo decreto segue le disposizioni dell'articolo 93, comma 4, del Codice della Strada. Per ottenere una targa storica, il proprietario del veicolo deve presentare un'istanza presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista o un ufficio della Motorizzazione Civile. Questa pratica può essere gestita in tutte le sedi delle delegazioni dell’Automobile Club d’Italia. Le targhe storiche originali possono essere rilasciate, a richiesta degli interessati, per gli autoveicoli, i motoveicoli e le macchine agricole che soddisfano uno dei seguenti requisiti: già immatricolati in Italia e radiati d’ufficio a causa del mancato pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi; radiati per definitiva esportazione all’estero; radiati per ritiro su area privata, ai sensi della previgente legislazione, su richiesta presentata per la prima volta entro il 26 aprile 2006; radiati per demolizione, ai sensi della previgente legislazione, prima del 30 giugno 1998, a esclusione dei veicoli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione; immatricolati in Italia e mai dismessi dalla circolazione, per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa storica; privi di targhe e di documenti di circolazione, quando non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia. Inoltre, una nuova targa storica può essere rilasciata per gli autoveicoli, i motoveicoli e le macchine agricole mai cessati dalla circolazione e ancora muniti di targa storica originale rilasciata in Italia, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa stessa. Il costo previsto per il rilascio delle targhe storiche è di 549 euro per gli autoveicoli e di 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole. In conclusione, il rilascio delle targhe storiche è un processo ben regolamentato che richiede il rispetto di specifici requisiti. L'ente responsabile di questo compito è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che lavora in collaborazione con gli uffici della Motorizzazione Civile e gli Sportelli Telematici dell’Automobilista.