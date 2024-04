Campionato Provinciale AC Pistoia 2024 ritornano le emozioni del grande rally

La 4a edizione del Campionato Provinciale ACI Pistoia - “Memorial Roberto Misseri” - l’iniziativa riservata ai Soci titolari di licenza ACI Sport “staccata” a Pistoia e che vede disputarsi tre gare di rally che si svolgono nella provincia, sta per partire con tutto il suo pieno di entusiasmo e passione per lo sport. Invariata la struttura del Campionato, che vivrà sulle emozioni del Rally degli Abeti (18-19 maggio prossimi), del Rally della Valdinievole (29-30 giugno) e del Rally Città di Pistoia (5-6 ottobre), appuntamenti tradizionali che hanno sempre prodotto tante emozioni per tutti, appassionati, tifosi, piloti e addetti ai lavori. Tre appuntamenti che vedranno sfidarsi nelle varie categorie tanti piloti di talento, che non vedono l’ora di cimentarsi nelle gare. È proprio facendo leva su una genuina passione sportiva che il Campionato Provinciale è intitolato alla memoria di Roberto Misseri, prematuramente scomparso nell’aprile di cinque anni fa, storico Consigliere di ACI Pistoia, Commissario sportivo nazionale, uomo dalle grandi competenze nel settore del motorsport e ancor prima mosso dal grande amore per queste discipline. Ma veniamo alle caratteristiche principali del regolamento: al termine della stagione sportiva, i concorrenti, primo e secondo conduttore, che risulteranno aver accumulato il punteggio più alto nella somma di tutti i risultati utili acquisiti nelle gare disputate, saranno proclamati Campioni Sociali. Alla fine della stagione sportiva saranno quindi stilate classifiche nelle categorie Primo conduttore Rally, Secondo conduttore Rally, Femminile Rally, Under 25 Rally, Over 55 e Under 55 Rally e Matricola Rally. Infine, va sottolineato che il regolamento del Campionato, disponibile nella sua versione integrale nel sito web istituzionale www.pistoia.aci.it, è molto snello e con questo ci si prefigge di premiare la regolarità dei piazzamenti ottenuti da ciascun concorrente nelle tre gare previste. Il Comitato Organizzatore ha poi la facoltà di istituire ulteriori premi speciali, encomi, menzioni riservati a primo conduttore, secondo conduttore, ufficiali di gara e, più in generale, a persone che per comportamenti, idee e contributi abbiano arrecato lustro, visibilità e vantaggio al movimento del motorismo sportivo automobilistico. Ma quali sono le finalità che si prefigge l’Automobile Club Pistoia? L’intento è quello di porre l’attenzione verso coloro che praticano lo sport automobilistico e la valorizzazione del territorio pistoiese, tanto ampio quanto ricco di risorse, di memorie storiche e culturali uniche, che va dunque fatto conoscere a chi ancora non ha provato l’esperienza di partecipare a un evento così significativo per lo sport locale. Va poi aggiunto che l’Automobile Club Pistoia vanta un numero consistente di tesserati ACI Sport e collabora all’organizzazione di corsi per ufficiali di gara, piloti e navigatori per il settore Rally. Non a caso, la passione per lo sport automobilistico caratterizza da sempre l’Automobile Club Pistoia, rendendo possibile sul territorio della provincia l’organizzazione di eventi, manifestazioni o collaborazioni, divenuti negli anni appuntamenti fissi tra i più apprezzati. Numerosi sono inoltre i raduni di auto d’epoca che si svolgono nella provincia pistoiese e che di volta in volta vengono comunicati nelle attività sportive dell’ACI Pistoia, riscuotendo un successo davvero eccezionale. L’attesa sta per finire. La parola, adesso, passa alla strada. Sarà uno spettacolo da ricordare a lungo.