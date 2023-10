Le scuole produrranno energia: "Presto edifici autosufficienti"

Scuole a impatto zero. Nel senso che gli edifici scolastici ben presto saranno in grado di produrer da soli l’energia necessaria per il loro funzionamento. Il Comune ha varato il piano per l’efficientamento energetico di otto scuole per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro (per l’esattezza 2.322.342 euro), interamente a carico dell’Ente. Gli istituti interessati sono: Guerrazzi, Pollicino-Neruda, Girotondo, Galilei Cecina, Galilei Palazzi, Aquilone, Matite, Fogazzaro. L’intervento prevede l’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo, sostituzione di impianti di riscaldamento a gas naturale con pompe di calore e solare termico, e implementazione di sistemi di gestione intelligente dell’energia.

L’inizio dei lavori è previsto a breve, al termine delle verifiche dei requisiti e della successiva approvazione della determina di aggiudicazione. "L’obiettivo di questi interventi - si spiega dal Comune - è quello di rendere gli edifici indipendenti dal punto di vista energetico, auto-producendo fino al 100% dell’energia. Nel frattempo stanno procedendo anche le attività inerenti al finanziamento Cse (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica) per un importo totale di 622.052 euro che riguardano quattro scuole. In particolare nel finanziamento rientra l’impianto fotovoltaico per l’asilo Girotondo, la cui realizzazione è in corso di esecuzione ed è stata preceduta dall’impermeabilizzazione del tetto: un intervento che il Comune ha ritenuto di dover effettuare a proprie spese per ragioni manutentive. Sono previsti inoltre nuovi infissi che rispondono alle più recenti normative energetiche che saranno installate negli asili Girotondo, Pollicino e Aquilone, oltre a impianti a pompe di calore per gli asili Girotondo, Pollicino-Neruda e Aquilone e per le scuole Guerrazzi. Non solo scuole: in queste settimane stanno procedendo i lavori per la sostituzione dei punti luce attualmente presenti in tutto il territorio comunale con lampade a led, oltre alla messa in sicurezza degli impianti e l’implementazione della cosiddetta “Smart City” con il telecontrollo della pubblica illuminazione. "Fino a oggi - fanno sapere dall’Amministrazione cecinese - sono stati già sostituiti circa la metà dei punti luce con nuove lampade a led. Grazie a questo importante intervento a carico del Comune, il cui valore complessivo è di 2 milioni e 915mila euro tutti i 6mila punti luce del Comune saranno a led".

L. F.