L’ambientalismo narrato in una fiaba: "Le mie storie dedicate ai bambini aprono la mente anche agli adulti"

Racconta fiabe per bambini, che però fanno sognare tutti e toccano temi importanti come il rispetto dell’ambiente ma anche storie di viaggio (ha vissuto in Sudamerica, alle Hawaii e in Sardegna). Lei è Barbara Buttini, carrarese residente a Massa, figlia e nipote d’arte.

"Nella mia famiglia siamo tutti artisti, io mi sono specializzata nelle parole – racconta – Quelle magiche, che incantano i bambini". Barbara Buttini ha all’attivo 35 libri, pubblicati dal 2007 in poi, e ha scritto il suo primo racconto quando aveva solo 8 anni. "Era un piccolo giallo, la maestra me lo pubblicò sul giornalino della scuola e lo conservo come una reliquia – spiega – La mia carriera è iniziata nel 2007 con una casa editrice piccola, sono andati in stampa i primi 6 libri. Poi DeAgostini e Sassi Junior. Scrivo fiabe, storue fantasy e con il romanzo “Kurt“ ho partecipato al Premio Bancarellino come finalista nel 2013. Il 2021 è stato il mio anno più prolifico, ho scritto una decina di fiabe. Lo scorso anno ho collaborato con Greenpeace grazie a un racconto, legato a un progetto senza scopo di lucro, che ho donato all’associazione ambientalista la quale ne ha fatto dono ai suoi associati per Natale".

La fiaba si intitola “Mare di plastica“ ed è la dolcissima avventura di una stellina che, curiosa di vedere cosa c’è sulla Terra, si butta giù dal cielo finendo in mare. "Incontrerà tante creature e una... diversa – racconta Buttini – la plastica, che gli animali marini spiegheranno essere dovuta all’inquinamento dell’uomo. Formeranno una speciale squadra di pulizia con la stellina che fa luce per trovare i pericolosi rifiuti. I gabbiani posizioneranno un cartello “Mai più rifiuti in mare“, infine il piccolo astro farà ritorno in cielo. Dove continuerà a raccontare la sua avventura e le meraviglie del mare pulito".

Barbara Buttini ha due illustratrici ’storiche’ per le sue creazioni – Irene Boeri, che ha curato anche “Mare di plastica“, e Cristina Spagarino che ha impreziosito le pagine della raccolta “Fiabe dalle stelle“ – è scrittrice di professione, due suoi racconti sono diventati best seller in Argentina e Francia e sprona le persone crearive a credere fino in fondo nei propri sogni: "Un percorso difficile, spesso in salita e pieno di “no“. Che però non devono fermare l’estro artistico – conclude – Traggo l’ispirazione dalla montagna e dal mare, tutto ciò che è Natura all’aria aperta".