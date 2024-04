Incontri per diventare veri esperti. Dagli alberi alle piante, tutti i corsi

Il programma di quest’anno propone un intenso programma di incontri. Si parte alle ore 10 con "Piantare alberi – raccogliere tartufi", a cura del Vivavio ‘Il Sorbo’ (Baluardo San Regolo). Alle ore 11 è la volta di "La medicina moderna dalle piante – Modern medicine from plants", presentazione del volume con l’autore Henry Oakley del Royal College of Physicians medicinal garden e Alessandra Braca dell’Università di Pisa con Paolo Emilio Tomei dell’Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti (Baluardo San Regolo). Carlo Pagani (il maestro giardiniere) sarà protagonista alle ore 12 dell’incontro (Baluardo San Regolo).

Si riparte al pomeriggio, sempre con Calro Pagani che sarà protagonista (ore 15) dell’incontro a tema "Orto e piccoli frutti sul balcone"(Baluardo San Regolo). Alle 15 "Primavera in giardino e balcone" guida alle cure e alle attenzioni di stagione per le nostre piante con Andrea Arrighi Bertolani (Mr ArBe garden & nursery) e Francesco Diliddo del Balcone Fiorito allo spazio Garden Solution (Baluardo La Libertà) incontro in replica domani ore 10 (Baluardo San Regolo). Alle 16 "La natura dentro uno smartphone", laboratorio fotografico con Francesca Giagnorio, content creator, blogger e fotografa (Baluardo San Regolo). Alle 16 "Fioriere per la primavera" con Francesco Diliddo del Balcone Fiorito (Baluardo La Libertà) in replica anche domani alle 11; mentre alle 17 seguirà "Splendid Sasanquas, an international ornament", presentazione del libro con Gianmario Motta presidente della International Camellia Society (Baluardo San Regolo) a chiudere la giornate alle 18 "Mille colori dei fiori – Sandy e le margherite della nostra infanzia" con Alberto Rigoni e Igor Medved (Baluardo San Regolo).

Domani alle 11 appuntamento con"Il tulipano evoluzione e rivoluzione di un fiore" con Christian Shejbal (Baluardo San Regolo); alle ore 12 "Dal prato al piatto", con Emanuela Vanda biologa esperta di foraging (Baluardo San Regolo); sempre all 12 "La camelia nel mondo: il paradiso delle Azzorre", con Daniele Bosi direttore della sezione italiana dell’International Camellia Society e Andrea Corneo presidete della Società Italiana della Camelia (Casermetta San Regolo). Alle 15 "Messa a dimora" istruzioni per l’uso, scopriamo il modo corretto di piantare un albero, un cespuglio o una pianta erbacea, in giardino e in vaso, con Andrea Arrighi Bertolani (Mr ArBe garden & nursery) e Francesco Diliddo del Balcone Fiorito (Baluardo La Libertà).