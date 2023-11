Bolgheri regina delle bici. Torna il Tuscany Trail. Migliaia di appassionati

Tra pochi giorni, l’11 dicembre, si apriranno le iscrizioni per il Tuscany Trail 2024 in programma il 24 e 25 maggio. Un percorso di 470 km e 6500 metri di dislivello completamente rinnovato e studiato alla perfezione che ti farà scoprire questa regione al meglio. "Godimento dal primo all’ultimo chilometro – spiegano gli organizzatori – solamente strade bianche, sterrati e viabilità secondaria. Finalmente avrai la possibilità di utilizzare al meglio la tua bicicletta gravel e ricorda che sono ammesse anche le biciclette a pedalata assistita perché l’avventura è un diritto che non conosce limiti di età. Sarà un’esperienza tra le più belle che potrai mai fare con la tua bicicletta".

il Tuscany Trail, un evento chenella scorsa edizione ha richiamato quasi 5mila iscritti, un vero record. Con base al Parco delle Sughere, apre e chiude il percorso ad anello di 480 km tra i borghi più belli della Toscana. In molti vengono a percorrere le strade del Tuscany Trail anche in altri periodi dell’anno e ormai si sta consolididando un settore che costituisce un elemento di crescita per tutto il comparto turistico e commerciale.

Abche quest’anno partenza e arrivo al parco le Sughere di Donoratico per unpercorso ad anello che attraversa alcune delle zone più belle della Toscana. Una corsa particolare, senza fretta, in cui la vittoria è arrivare il fondo e godere a pieno del paesaggio, delle strade bianche, dei vighneti, dei borghi e delle colline toscane.

La suddivisione della partenza in più giorni permetterà di gestire al meglio i flussi dei partecipanti per garantire una migliore esperienza d’evento.

Partenza e arrivo rimangono a Donoratico nel Comune di Castagneto Carducci. Il percorso rimarrà quindi ad anello. La grande novità del Tuscany Trail 2024 sarà questa: il percorso sarà fatto al contrario.

Il Parco delle Sughere di Castagneto Carducci sarà sempre il punto di partenza e di arrivo, ma quest’anno si parte subito verso la suggestiva piana di Grosseto e poii si passerà nel territorio senese e infine pisano nella zona di Volterra.

Questa novità consente di migliorare l’esperienza offrendo un percorso ancor più affascinante.

Luca Filippi