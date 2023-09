"Altri mecenati si facciano avanti"

"Fin dagli anni ‘70 – ha sottolineato Anna Roselli durante la premiazione - il Museo ha scelto di operare attraverso il coinvolgimento della comunità, aprendo le porte alle tante associazioni a carattere scientifico e divulgativo che hanno trovato una casa e un luogo dove proporre le loro iniziative. Il Museo è visto non solo come polo per la cultura scientifica e di conservazione ma come un vero e proprio luogo di aggregazione. L’opportunità di partecipare ad Art Bonus ha contribuito a divulgare la nostra attività, ampliando la conoscenza del complesso museale anche in ambito nazionale. Auspichiamo che questo possa favorire una più vasta azione di sostegno da parte altri soggetti mecenati, che possono aggiungersi alla Fondazione Livorno".