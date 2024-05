C’è arte e creatività nel Metaverso

FIRENZE

L’arte negli ambienti virtuali è un campo in rapida evoluzione. Proprio per questo il loro rapporto è stato al centro dell’unica tappa fiorentina del Festival della Robotica, che si è tenuta venerdì 17 maggio a Palazzo Strozzi Sacrati. Un evento che ha unito la divulgazione scientifica del convegno ‘Arte nel Metaverso’ all’intrattenimento culturale della mostra sulle video istallazioni sulle opere digitali realizzate nel Metaverso. L’iniziativa è stata curata dal professor Massimo Bergamasco (nella foto in alto), docente dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Sant’Anna, esperto di robotica e artista a sua volta, che spiega: "Nell’odierno contesto di sviluppo tecnologico nel quale l’attenzione è sempre più spostata verso l’Intelligenza Artificiale, mi è sembrato giusto presentare i recenti progressi artistici in ambito del Metaverso, una tecnologia – spiega Bergamasco -, ad oggi ancora preliminare ma che nel prossimo futuro raccoglierà sempre più attenzione grazie alla ricerca". Durante l’evento sono intervenuti Simone Arcagni, docente dell’Università di Palermo; Federica Patti, storica dell’arte ed esperta di digital performance, Kamilia Kard, artista e docente esperta di iper-connettività; Lucia Franchi, drammaturga e fondatrice della compagnia CapoTrave; Martin Romeo, artista visivo ed esperto di relazioni tra natura, tecnologia e corpo attraverso i media; Anna Maria Monteverdi, docente dell’Università di Milano e Margherita Landi, coreografa, performer e media artist. "È interessante – spiega il direttore scientifico del Festival della Robotica, Mauro Ferrari - indagare il rapporto tra arte, ambienti virtuali e intelligenza artificiale: un connubio dai risultati sorprendenti. Per questo abbiamo organizzato questo convegno a Firenze, città dell’arte e delle arti".