Bar, gelateria, eventi e buona musica: "I Portici", leggenda tra passato e futuro

Un pezzo di storia, indissolubilmente legato al passato, capace di sopravvivere agli eventi, di scuotere il presente con idee sempre nuove e di gettarsi con coraggio e lungimiranza verso un futuro radioso. È ciò che rappresenta, per la comunità cascinese e non solo, il leggendario bar 'I Portici', prossimo al settantesimo compleanno, che verrà festeggiato nel 2024. I proprietari e 'custodi pro tempore' Susanne Fromm e Massimo Scarselli sono subentrati alla precedente gestione nel 2011 e la prima sfida, raccolta e stravinta, è stata quella di affrontare un profondo, epocale cambiamento: corso Matteotti, infatti, da sempre una strada veicolare, nel 2007 è stato oggetto di lavori, che l'hanno trasformato in poco più di un biennio in un'area pedonale, con tutte le conseguenze del caso. Susanne e Massimo hanno avuto l'abilità di cogliere le nuove potenzialità offerte, hanno vestito i panni di veri e propri 'animatori' e, con invidiabile passione, hanno fatto le veci di una pro loco ancora assente, organizzando una serie di importanti eventi: così, dopo venticinque lunghissimi anni, Cascina è tornata a festeggiare il Carnevale e poi, nell'ottobre successivo, anche Halloween, una ricorrenza particolarmente apprezzata dai più giovani. L'esperimento, perfettamente riuscito, ha dato quella spinta che, col tempo, ha permesso a un 'semplice' bar di diventare qualcosa in più, di più bello, più grande, più coinvolgente, costantemente ammodernato. L'organizzazione degli eventi, privati e non, è tuttora il marchio di fabbrica, portato avanti con orgoglio da Susanne e Massimo, che hanno inaugurato uno spazio, chiamato The Loft, impreziosito da un pianoforte a coda e adibito alla musica dal vivo d'estate e ai più variegati appuntamenti - dalle presentazioni di libri alle mostre di quadri - durante l'inverno. Ma non è tutto. A 'I Portici', infatti, potrete acquistare particolari distillati provenienti da ogni angolo del mondo, oltre che, da febbraio fino a ottobre, gustare un ottimo gelato artigianale.