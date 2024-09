“Tutela e servizi per i lavoratori“

La Cgil è il più grande sindacato d’Italia, con oltre 5 milioni di iscritti e più di 100 anni di storia al fianco dei lavoratori e della società civile, durante i quali abbiamo accompagnato il Paese attraverso periodi di grandi difficoltà e profondi cambiamenti. La Cgil ha da sempre lottato assieme alle lavoratrici e ai lavoratori per rivendicare migliori condizioni di lavoro, di vita e di

governo. Ha infatti giocato un ruolo fondamentale non solo nella conquista dei diritti lavorativi (come contratti collettivi, ferie e permessi, salute e sicurezza, maternità e paternità, pensioni, welfare, legalità e giustizia sociale), ma anche al raggiungimento di diritti civili che oggi diamo per assodati. Purtroppo però, tutte queste conquiste frutto di sudore e sangue vengono spesso rimesse in discussione. Per questo, e per continuare ad adeguare i diritti delle persone ai cambiamenti del nostro tempo, è fondamentale la presenza della Cgil, che riunisce le voci dei lavoratori, rendendole tanto più forti quanto più ampia e partecipata è l’adesione al sindacato. Tesserarsi con la Cgil, quindi, non vuol dire solo farsi tutelare dal sindacato più grande d’Italia, ma anche accedere ai

servizi offerti per supportarti nei vari aspetti della vita di tutti i giorni (aiuto ai giovani in cerca di occupazione, prestazioni previdenziali/assistenziali, salute, servizi sociali alla persona, disabilità, pensione, rapporti con il fisco, diritto alla giustizia

civile, difesa dei consumi, condizioni dell’abitare, vita attiva degli anziani, permesso di soggiorno gli immigrati o assistenza di chi va all’estero, e molto altro). Il nostro obbiettivo è infatti tutelarti sia nella contrattazione che nel rispetto quotidiano dei

tuoi diritti, aiutandoti a prendere consapevolezza di quali siano e di come possano essere applicati regolarmente. Tesserarsi è semplice: è sufficiente recarsi in una delle numerose sedi Cgil, Spi Cgil, Inca o Caaf del territorio. E’ possibile trovare

un elenco completo delle sedi, con orari di apertura e contatti, sul nostro sito web www.cgil.it.